Никитин: закон о защите капиталовложений даст уверенность инвесторам

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек — РИА Новости. Глава Глава Нижегородской области Глеб Никитин считает, что закон о защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности позволит инвесторам чувствовать себя уверенно.

Законопроект "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации" рассматривается в Госдуме РФ.

"Перед правительством Нижегородской области, как и в любом регионе страны, стоит задача стать надёжным партнёром бизнесу. В нашем регионе создан благоприятный инвестиционный климат. Но, как показывает практика, даже эти условия недостаточны для инвесторов, особенно когда компания заходит в новый малознакомый регион. Инвесторы просят о стабильных условиях, чтобы не менялись налоги, техническое регулирование и прочее. Как бы мы ни старались, но этот вопрос не решить на уровне субъекта, нужна поддержка на федеральном уровне", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

Он отметил, что рассматриваемый в Госдуме законопроект как раз и касается создания прогнозируемых, стабильных условий при реализации инвестпроектов.

"В проекте предусмотрены общий и проектный инвестиционные режимы. Общий, в частности, предполагает отложенное вступление в силу тех актов, которые могут привести к дополнительным издержкам для бизнеса. Все проекты, которые регулируют отношения в сфере инвестдеятельности, должны будут проходить оценку регулирующего воздействия. От этого выиграют и инвесторы, которые смогут держать "руку на пульсе" законодательных изменений, и жители, поскольку будут появляться новые рабочие места", - отметил Никитин.

Он подчеркнул, что не во всех регионах страны созданы равные условия для ведения предпринимательской деятельности (например, в особых экономических зонах), и принятие закона позволит инвесторам чувствовать себя уверенно независимо от наличия этих льготных территорий уже сейчас. "Особенно тем инвесторам, которые заключат соглашения о защите и поощрении капиталовложений. Соглашение, в частности, гарантирует длительное неприменение актов, изменяющих налоговые условия. При этом соглашения могут заключаться как на федеральном, так и на региональном уровне. Субъекты в данном случае не оказываются "за скобками" инвестиционной политики, что крайне важно", - отметил губернатор Нижегородской области.

По его словам, это даст дополнительный стимул инвесторам сделать свой выбор и в пользу Нижегородской области, так как она обладает рядом уникальных конкурентных преимуществ. "В целом, минфин РФ под руководством Антона Силуанова подготовил прорывной законопроект, который, я уверен, станет стимулом для вложения инвестиций как крупными, так и средними предприятиями. И мы готовы активно участвовать в реализации этого закона после его принятия", - резюмировал Никитин.