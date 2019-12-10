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Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
2019-12-10T20:57+0300
https://ria.ru/20191210/1562231578.html
Никитин: закон о защите капиталовложений даст уверенность инвесторам
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РИА Новости

Никитин: закон о защите капиталовложений даст уверенность инвесторам

20:57 10.12.2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Нина Зотина
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек — РИА Новости. Глава Нижегородской области Глеб Никитин считает, что закон о защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности позволит инвесторам чувствовать себя уверенно.
Законопроект "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации" рассматривается в Госдуме РФ.
"Перед правительством Нижегородской области, как и в любом регионе страны, стоит задача стать надёжным партнёром бизнесу. В нашем регионе создан благоприятный инвестиционный климат. Но, как показывает практика, даже эти условия недостаточны для инвесторов, особенно когда компания заходит в новый малознакомый регион. Инвесторы просят о стабильных условиях, чтобы не менялись налоги, техническое регулирование и прочее. Как бы мы ни старались, но этот вопрос не решить на уровне субъекта, нужна поддержка на федеральном уровне", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Он отметил, что рассматриваемый в Госдуме законопроект как раз и касается создания прогнозируемых, стабильных условий при реализации инвестпроектов.
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"В проекте предусмотрены общий и проектный инвестиционные режимы. Общий, в частности, предполагает отложенное вступление в силу тех актов, которые могут привести к дополнительным издержкам для бизнеса. Все проекты, которые регулируют отношения в сфере инвестдеятельности, должны будут проходить оценку регулирующего воздействия. От этого выиграют и инвесторы, которые смогут держать "руку на пульсе" законодательных изменений, и жители, поскольку будут появляться новые рабочие места", - отметил Никитин.
Он подчеркнул, что не во всех регионах страны созданы равные условия для ведения предпринимательской деятельности (например, в особых экономических зонах), и принятие закона позволит инвесторам чувствовать себя уверенно независимо от наличия этих льготных территорий уже сейчас. "Особенно тем инвесторам, которые заключат соглашения о защите и поощрении капиталовложений. Соглашение, в частности, гарантирует длительное неприменение актов, изменяющих налоговые условия. При этом соглашения могут заключаться как на федеральном, так и на региональном уровне. Субъекты в данном случае не оказываются "за скобками" инвестиционной политики, что крайне важно", - отметил губернатор Нижегородской области.
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По его словам, это даст дополнительный стимул инвесторам сделать свой выбор и в пользу Нижегородской области, так как она обладает рядом уникальных конкурентных преимуществ. "В целом, минфин РФ под руководством Антона Силуанова подготовил прорывной законопроект, который, я уверен, станет стимулом для вложения инвестиций как крупными, так и средними предприятиями. И мы готовы активно участвовать в реализации этого закона после его принятия", - резюмировал Никитин.

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