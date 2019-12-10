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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
2019-12-10T20:16+0300
https://ria.ru/20191210/1562230417.html
Более 200 предприятий участвуют в выставке "Товары земли Югорской"
https://cdn25.img.ria.ru/images/150727/69/1507276994_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_406f65ff5b93798ce6e8393b9c7c3db0.jpg
РИА Новости

Более 200 предприятий участвуют в выставке "Товары земли Югорской"

20:16 10.12.2019
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© РИА Новости / Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкСельскохозяйственная продукция
Сельскохозяйственная продукция
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 дек - РИА Новости. Более 200 малых и средних предприятий Ханты-Мансийского автономного округа стали участниками ежегодной выставки-форума "Товары земли Югорской", которая открылась во вторник в Ханты-Мансийске и продлится три дня, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.
Выставка проходит в 24-й раз, в этом году ее открытие состоялось в день празднования 89-летия автономного округа. Формат мероприятия предусматривает также проведение ярмарки, на которой жители региона могут продегустировать и приобрести понравившуюся продукцию, и бизнес-форум с дискуссиями и тренингами для предпринимателей.
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"Свои достижения здесь демонстрируют более 200 предприятий малого и среднего бизнеса автономного округа. Продукция многих из них отмечена знаком "Сделано в Югре"... В рамках выставки для бизнесменов организована обширная деловая программа. Участники форума смогут поделиться опытом, наработками, провести презентации, найти новых потребителей, поставщиков", - подчеркнули в департаменте.
С экспозицией во вторник ознакомилась глава региона Наталья Комарова. Она, в частности, уделила внимание презентационной площадке Фонда развития Югры, на которой в первый день выставки прошла деловая встреча сельхозпроизводителей округа с представителями федеральной торговой сети "Лента". По данным властей, уже реализуются через сетевой магазин шесть видов продукции югорских фермеров.
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"Сегодня между "Лентой" и фондом было подписано соглашение о сотрудничестве. Наша задача - создать в магазине специальные отделы, где будут продаваться товары югорских производителей", - пояснил заместитель гендиректора фонда Алексей Федяев.
Как отметили в департаменте, среди участников выставки - французский бизнесмен Жан-Луи Бауни, он владеет у себя на родине магазином, специализируясь на продукции из РФ. "В Югре люди очень открытые, трудолюбивые и динамичные... Я успешно реализую во Франции югорские дикоросы - варенье, грибы, ягоды. Мы намерены развивать наши отношения", - резюмировал предприниматель.

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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округРоссияХанты-МансийскЭкономика
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