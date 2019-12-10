Более 200 предприятий участвуют в выставке "Товары земли Югорской"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 дек - РИА Новости. Более 200 малых и средних предприятий Более 200 малых и средних предприятий Ханты-Мансийского автономного округа стали участниками ежегодной выставки-форума "Товары земли Югорской", которая открылась во вторник в Ханты-Мансийске и продлится три дня, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

Выставка проходит в 24-й раз, в этом году ее открытие состоялось в день празднования 89-летия автономного округа. Формат мероприятия предусматривает также проведение ярмарки, на которой жители региона могут продегустировать и приобрести понравившуюся продукцию, и бизнес-форум с дискуссиями и тренингами для предпринимателей.

"Свои достижения здесь демонстрируют более 200 предприятий малого и среднего бизнеса автономного округа. Продукция многих из них отмечена знаком "Сделано в Югре"... В рамках выставки для бизнесменов организована обширная деловая программа. Участники форума смогут поделиться опытом, наработками, провести презентации, найти новых потребителей, поставщиков", - подчеркнули в департаменте.

С экспозицией во вторник ознакомилась глава региона Наталья Комарова . Она, в частности, уделила внимание презентационной площадке Фонда развития Югры, на которой в первый день выставки прошла деловая встреча сельхозпроизводителей округа с представителями федеральной торговой сети "Лента". По данным властей, уже реализуются через сетевой магазин шесть видов продукции югорских фермеров.

"Сегодня между "Лентой" и фондом было подписано соглашение о сотрудничестве. Наша задача - создать в магазине специальные отделы, где будут продаваться товары югорских производителей", - пояснил заместитель гендиректора фонда Алексей Федяев.

Как отметили в департаменте, среди участников выставки - французский бизнесмен Жан-Луи Бауни, он владеет у себя на родине магазином, специализируясь на продукции из РФ. "В Югре люди очень открытые, трудолюбивые и динамичные... Я успешно реализую во Франции югорские дикоросы - варенье, грибы, ягоды. Мы намерены развивать наши отношения", - резюмировал предприниматель.