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Глава СПЧ оценил встречу с Путиным как содержательную и демократичную
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РИА Новости

Глава СПЧ оценил встречу с Путиным как содержательную и демократичную

19:56 10.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВладимир Путин и Валерий Фадеев на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Владимир Путин и Валерий Фадеев на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что во вторник встреча с главой РФ Владимиром Путиным прошла предельно демократично, был обсужден широчайший круг вопросов.
"Она (встреча) прошла предельно демократично. ... Наша встреча шла существенно дольше запланированного. Практически все, кто хотел выступить, выступил. Все вопросы, которые хотели поставить перед президентом или дать свои варианты решения - все смогли это сделать", - сказал РИА Новости Фадеев.
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По его словам, в целом встреча была очень содержательная. "Широчайший круг вопросов был обсужден, в том числе и то, что было актуально в последние месяцы, в том числе, что связано с протестами в Москве в июле-августе. Это тоже широко и свободно обсуждалось", - пояснил глава Совета.
"Надо сейчас проанализировать встречу и составить полный пакет писем президенту по итогам встречи и по той подготовке, которая велась ко встрече. Чтобы все предложения коллег пошли в дело. Надо запускать их бюрократическую машину", - добавил он.
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