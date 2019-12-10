Глава СПЧ оценил встречу с Путиным как содержательную и демократичную

"Она (встреча) прошла предельно демократично. ... Наша встреча шла существенно дольше запланированного. Практически все, кто хотел выступить, выступил. Все вопросы, которые хотели поставить перед президентом или дать свои варианты решения - все смогли это сделать", - сказал РИА Новости Фадеев.

По его словам, в целом встреча была очень содержательная. "Широчайший круг вопросов был обсужден, в том числе и то, что было актуально в последние месяцы, в том числе, что связано с протестами в Москве в июле-августе. Это тоже широко и свободно обсуждалось", - пояснил глава Совета.