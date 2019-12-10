В Подмосковье жалобы на отопление снизились в два раза за неделю

Дома на улице Борисовка в Мытищах

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Количество жалоб жителей Московской области на некачественное отопление снизилось на 52% за прошлую неделю, следует из сообщения областной Количество жалоб жителей Московской области на некачественное отопление снизилось на 52% за прошлую неделю, следует из сообщения областной Госжилинспекции

Отмечается, что заявки по поводу некачественного отопления находятся на особом контроле ведомства.

"Количество жалоб на отопление за неделю снизилось на 52%", - говорится в сообщении.

Среди лидеров по темпам снижения отмечаются городские округа Павловский Посад (93%), Лосино-Петровский, Лотошино и Ленинский (по 77%), Пушкинский и Люберцы (по 71%). Ни одной жалобы на отопление не поступило из городских округов Власиха, Дубна, Котельники, Краснознаменск, Молодёжный.

В сообщении также отмечается, что Госжилинспекция с опережением в 15% реализует план-график систематических осмотров многоквартирных домов Московской области в целях профилактики нарушений жилищного законодательства при прохождении отопительного периода 2019-2020 годов.