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Теплоснабжение
2019-12-10T19:42+0300
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В Подмосковье жалобы на отопление снизились в два раза за неделю
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РИА Новости

В Подмосковье жалобы на отопление снизились в два раза за неделю

19:42 10.12.2019
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© РИА НовостиДома на улице Борисовка в Мытищах
Дома на улице Борисовка в Мытищах
© РИА Новости
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Количество жалоб жителей Московской области на некачественное отопление снизилось на 52% за прошлую неделю, следует из сообщения областной Госжилинспекции.
Отмечается, что заявки по поводу некачественного отопления находятся на особом контроле ведомства.

"Количество жалоб на отопление за неделю снизилось на 52%", - говорится в сообщении.

Среди лидеров по темпам снижения отмечаются городские округа Павловский Посад (93%), Лосино-Петровский, Лотошино и Ленинский (по 77%), Пушкинский и Люберцы (по 71%). Ни одной жалобы на отопление не поступило из городских округов Власиха, Дубна, Котельники, Краснознаменск, Молодёжный.
В сообщении также отмечается, что Госжилинспекция с опережением в 15% реализует план-график систематических осмотров многоквартирных домов Московской области в целях профилактики нарушений жилищного законодательства при прохождении отопительного периода 2019-2020 годов.
"При плане на минувшую неделю в 532 МКД осмотрено уже 610", - сообщает ведомство.
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ТеплоснабжениеЖКХМосковская областьОбщество
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