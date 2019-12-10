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Казань примет туристическую премию World Travel Awards в 2020 году
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РИА Новости

Казань примет туристическую премию World Travel Awards в 2020 году

19:35 10.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКазань
Казань
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Казань. Архивное фото
КАЗАНЬ, 10 дек - РИА Новости. Казань в 2020 году примет церемонию вручения самой крупной мировой туристической премии World Travel Awards, сообщает пресс-служба президента Татарстана Рустама Минниханова по итогам его встречи с основателем конкурса Грэмом Куком.
"В 2020 году Казань примет самую крупную церемонию вручения премии в области туристических технологий. Грэм Кук рассказал, что участие в церемонии примут международные компании, которые представляют удобные и недорогие сервисы бронирования, обслуживания и оплаты для туристов", - говорится в сообщении.
В частности, как отмечается, запланировано участие таких крупных мировых компаний, как Amadeus, Expedia, Booking, Dohop, Hotelscombined, Travelport и других.
Минниханов подчеркнул важность проведения этой церемонии в Казани, как одной из самых привлекательных туристических столиц не только России, но и мира, о чем говорит стабильный ежегодный рост туристического потока. Ожидается, что к концу года туристический поток в Татарстан достигнет 3,7 миллиона человек.
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Как отметил председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов, в ходе встречи были достигнуты договоренности по проведению в Казани двух церемоний вручения премии World Travel Awards: в 2020 году – церемонии вручения премии в области туристических технологий, в 2021 году – финала мировой туристической премии.
По мнению Иванова, благодаря проведению в Казани церемонии награждения World Travel Awards Татарстан сумеет увеличить собственную узнаваемость на мировой туристической арене. "Это не только одно мероприятие. Большой будет процесс подготовки и продвижения Татарстана и Казани на мировой туристической арене. Фактически каждое мероприятие будет финалом годовой работы по изучению технологий, по продвижению Татарстана и увеличению узнаваемости Татарстана в мире", - сказал он.
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Глава Госкомтуризма уточнил, что в 2020 году церемония World Travel Technology Awards состоится в конце октября. С конкретным местом ее поведения в Казани организаторы определятся позже.
Премия World Travel Awards учреждена в 1993 году. Она присуждается лидерам индустрии путешествий, туризма и гостеприимства. Награды вручаются в таких категориях, как туристические отели и жилье, достопримечательности и авиакомпании (транспорт). Нередко премию называют "Оскаром туристической индустрии".
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Республика ТатарстанРустам МиннихановТатарстанРоссияКазаньОбщество
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