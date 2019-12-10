Шаймиев назвал Лужкова великим тружеником, который любил людей

КАЗАНЬ, 10 дек - РИА Новости. Экс-мэр Москвы Экс-мэр Москвы Юрий Лужков был патриотом и великим тружеником, который любил людей и всегда добивался успеха, заявил первый президент Татарстана, государственный советник республики Минтимер Шаймиев

Лужков, возглавлявший Москву с 1992 по 2010 годы, скончался во вторник на 84-м году жизни.

"Патриот, верный сын России и великий труженик. Где бы он ни работал, кем бы ни работал, с любовью и благодаря его природным качествам с большим желанием выполнял любую работу… и за что бы ни взялся, он добивался успеха", - сказал Шаймиев журналистам.

А самым показательным, по словам Шаймиева, для уже известного, крупного общественно-политического деятеля страны Лужкова было то, что он трижды избирался руководителем Москвы, причём с поддержкой населения 70-80%. "Такие были поддержка и любовь народа. Людей не обманешь. Его любили, он их любил", - отметил первый президент Татарстана.

Юрий Михайлович, по мнению Шаймиева, даже в самые сложные для страны годы умел выбрать верный путь и достойно представлял Москву. "Именно судьбоносные годы страны пришлись на самую активную часть его жизненной трудовой деятельности. И он был предан стране", - подчеркнул он.

Госсоветник Татарстана отметил роль Лужкова в создании политической партии в период становления многопартийности в стране, а позднее – в объединении двух партий в единый блок "Отечество – Вся Россия". Тогда, по его оценке, Лужков продемонстрировал себя как человека твёрдых позиций, с огромным кругозором и видением происходящего. По словам Шаймиева, экс-мэр Москвы внёс вклад и в укрепление связей с татарами, живущими в Москве – именно при нем создавалось постоянное представительство Татарстана в Москве.