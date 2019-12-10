Руденя: получить знак "Слава отца" почетно для всей семьи

ТВЕРЬ, 10 дек – РИА Новости. С 1 января 2020 года в Тверской области начнет действовать новая региональная награда — почётный знак Тверской области "Слава отца", она будет вручаться за заслуги в воспитании детей, укреплении семьи, вклад в возрождение лучших семейных традиций, сообщил губернатор области . С 1 января 2020 года в Тверской области начнет действовать новая региональная награда — почётный знак Тверской области "Слава отца", она будет вручаться за заслуги в воспитании детей, укреплении семьи, вклад в возрождение лучших семейных традиций, сообщил губернатор области Игорь Руденя

"Получить награду "Слава отца" будет почетно не только для ее обладателя, но и для всей семьи, для детей. Это пример для других. Многодетная семья – это тверская традиция, российская традиция. Очень важно отношение нашей молодёжи к семейным устоям. Уверен, что в Тверской области оно абсолютно правильное", - сказал журналистам глава региона.

Во вторник проект изменений в региональное законодательство обсуждался на заседании областного правительства

В пресс-службе регионального правительства отметили, что почётный знак "Слава отца" будет вручаться отцам (усыновителям), которые проживают в Тверской области и воспитали в одном браке пять и более детей. Награждённым будет предоставляться единовременная денежная выплата в 30 тысяч рублей.

Инициативу об учреждении новой награды для многодетных отцов губернатор озвучил на одном из заседаний регионального правительства в сентябре этого года. Тогда же было принято решение о введении ряда новых мер поддержки многодетных семей.

Семьи с пятью и более детьми смогут получить субсидию на приобретение транспортного средства (до 50 % его стоимости) один раз в пять лет. На эти цели планируется направить порядка 50 миллионов рублей. Также многодетные семьи будут освобождены от уплаты транспортного налога на одну легковую машину мощностью до 250 лошадиных сил.