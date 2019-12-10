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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2019-12-10T18:05+0300
https://ria.ru/20191210/1562225299.html
Руденя: получить знак "Слава отца" почетно для всей семьи
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РИА Новости

Руденя: получить знак "Слава отца" почетно для всей семьи

18:05 10.12.2019
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиРуденя: в Верхневолжье сформирован бюджет в целях реализации нацпроектов
Руденя: в Верхневолжье сформирован бюджет в целях реализации нацпроектов
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 10 дек – РИА Новости. С 1 января 2020 года в Тверской области начнет действовать новая региональная награда — почётный знак Тверской области "Слава отца", она будет вручаться за заслуги в воспитании детей, укреплении семьи, вклад в возрождение лучших семейных традиций, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
"Получить награду "Слава отца" будет почетно не только для ее обладателя, но и для всей семьи, для детей. Это пример для других. Многодетная семья – это тверская традиция, российская традиция. Очень важно отношение нашей молодёжи к семейным устоям. Уверен, что в Тверской области оно абсолютно правильное", - сказал журналистам глава региона.
Во вторник проект изменений в региональное законодательство обсуждался на заседании областного правительства
В пресс-службе регионального правительства отметили, что почётный знак "Слава отца" будет вручаться отцам (усыновителям), которые проживают в Тверской области и воспитали в одном браке пять и более детей. Награждённым будет предоставляться единовременная денежная выплата в 30 тысяч рублей.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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Инициативу об учреждении новой награды для многодетных отцов губернатор озвучил на одном из заседаний регионального правительства в сентябре этого года. Тогда же было принято решение о введении ряда новых мер поддержки многодетных семей.
Семьи с пятью и более детьми смогут получить субсидию на приобретение транспортного средства (до 50 % его стоимости) один раз в пять лет. На эти цели планируется направить порядка 50 миллионов рублей. Также многодетные семьи будут освобождены от уплаты транспортного налога на одну легковую машину мощностью до 250 лошадиных сил.
Всего в настоящее время на территории Верхневолжья действуют 18 видов социальных выплат для семей с детьми.
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Тверская областьИгорь РуденяОбщество
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