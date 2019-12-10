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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2019-12-10T18:02+0300
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МИД РФ и КНР выступили против попыток политизировать вопросы спорта
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РИА Новости

МИД РФ и КНР выступили против попыток политизировать вопросы спорта

18:02 10.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума "Один пояс, один путь"
14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 10 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Санкционное давление на Россию обрело новую ипостась. Теперь это не только экономические санкции, не только односторонний отказ от соблюдения договоров с РФ – это попытки выдавить Россию из международного Олимпийского движения, которое до сих пор считалось оплотом международного братства и мира.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в понедельник рекомендовало лишить на четыре года российскую сборную возможности выступать под национальным флагом на значимых турнирах: Олипиадах и Паралимпиадах. Если предложение будет принято, россияне смогут присутствовать на этих глобальных спортивных состязаниях лишь в нейтральном статусе, при этом пройдя обязательную, а не выборочную проверку на допинг. России также запретят принимать крупные международные спортивные состязания.
Попытки выдавить Россию из международного Олимпийского движения называют "политизированными" не только в Москве. Такой же точки зрения придерживаются и в Пекине. Глава департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин 10 декабря заявила: "Мы выступаем категорически против попыток политизировать вопросы спорта. Россия – член международной олимпийской семьи. В России есть огромное количество высокопрофессиональных спортсменов, приверженных олимпийскому духу и не употребляющих допинг, они внесли огромный вклад в развитие Олимпийского движения. Китайское правительство проводит политику "нулевой терпимости" к допингу. Вместе с тем, мы выступаем за защиту прав и интересов не употребляющих допинг спортсменов из всех стран мира. Китай – за справедливый и чистый спорт".
По словам официальный представителя МИД России Марии Захаровой, речь идет о политизации вопроса. Это используется для выдавливания России из мирового спорта. По ее мнению, это недобросовестная конкуренция, борьба без правил, "может, даже уже и война". Это недопустимо, подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.
Конгресс ВАДА
Вчера, 09:36
Путин назвал решение WADA об отстранении России политизированным
Захарова также отметила, что тема допинга, которая, увы, присутствует во всех странах, сфокусирована исключительно на России. Проблемы других стран вообще в принципе не обсуждаются. При этом фактов, говорящих не только о наличии этих проблем, а даже о нежелании решить, или даже желании скрыть эти проблемы – их предостаточно. По ее словам, были не десятки, а сотни фактов, которые свидетельствовали о нерешенности и нежелании решать вопросы с допингом в других странах. На эти факты никто не обращал никакого внимания с точки зрения принятия жестких мер в отношении государства, подчеркнула Захарова.
Напомним, что предложение WADA не является окончательным приговором России. Оно будет обсуждаться в международных Олимпийском и Паралимпийском комитетах, либо в Спортивном арбитражном суде. Наблюдатели не исключают: процесс может затянуться – и российская сборная вполне сможет попасть на Олимпиаду-2020 в Токио.
Штаб-квартира Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне
Вчера, 15:52Решение WADA по отстранению России от соревнований
CAS назвал последнюю инстанцию для апелляции России на решение WADA
А вот до зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине еще много времени – и к тому моменту предложение WADA могут принять. Отсутствие российской сборной на "белых" Играх в Пекине будет большой неприятностью не только для спортсменов – на карту будет поставлено "лицо" российско-китайских отношений, уровень которых в нынешнем году повышен до всеобъемлющего взаимодействия и стратегического партнерства в новую эпоху. Китай и Россия вместе шли к зимним ОИ-2022 еще с "белых" Игр в Сочи, на открытие которых специально приезжал председатель КНР Си Цзиньпин. Стороны делились опытом подготовки спортсменов, опытом организации соревнований. На таком фоне отсутствие российской сборной будет большим разочарованием для страны-хозяйки зимней Олимпиады 2022 года. Неудивительно поэтому, что Китай поддержал позицию России в отношении действий WADA. Впрочем, речь идет не только о двусторонних отношениях, но и о более широких, общечеловеческих ценностях. Идеалами международных спортивных соревнований до сих пор оставались мир и неполитизированность. Попытка превратить Олимпийское движение в политический инструмент, пополнить им арсенал санкционного давления вполне ожидаемо повлечет отторжение и противодействие со стороны и Москвы, и Пекина, и многих других сторон.
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Россия-Китай: ГлавноеВсемирное антидопинговое агентствоКитайРоссияСпорт
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