МИД РФ и КНР выступили против попыток политизировать вопросы спорта

МОСКВА, 10 дек - " Проект "Россия-Китай: Главное . Санкционное давление на Россию обрело новую ипостась. Теперь это не только экономические санкции, не только односторонний отказ от соблюдения договоров с РФ – это попытки выдавить Россию из международного Олимпийского движения, которое до сих пор считалось оплотом международного братства и мира.

Всемирное антидопинговое агентство ( WADA ) в понедельник рекомендовало лишить на четыре года российскую сборную возможности выступать под национальным флагом на значимых турнирах: Олипиадах и Паралимпиадах. Если предложение будет принято, россияне смогут присутствовать на этих глобальных спортивных состязаниях лишь в нейтральном статусе, при этом пройдя обязательную, а не выборочную проверку на допинг. России также запретят принимать крупные международные спортивные состязания.

Попытки выдавить Россию из международного Олимпийского движения называют "политизированными" не только в Москве. Такой же точки зрения придерживаются и в Пекине. Глава департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин 10 декабря заявила: "Мы выступаем категорически против попыток политизировать вопросы спорта. Россия – член международной олимпийской семьи. В России есть огромное количество высокопрофессиональных спортсменов, приверженных олимпийскому духу и не употребляющих допинг, они внесли огромный вклад в развитие Олимпийского движения. Китайское правительство проводит политику "нулевой терпимости" к допингу. Вместе с тем, мы выступаем за защиту прав и интересов не употребляющих допинг спортсменов из всех стран мира. Китай – за справедливый и чистый спорт".

По словам официальный представителя МИД России Марии Захаровой , речь идет о политизации вопроса. Это используется для выдавливания России из мирового спорта. По ее мнению, это недобросовестная конкуренция, борьба без правил, "может, даже уже и война". Это недопустимо, подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова также отметила, что тема допинга, которая, увы, присутствует во всех странах, сфокусирована исключительно на России. Проблемы других стран вообще в принципе не обсуждаются. При этом фактов, говорящих не только о наличии этих проблем, а даже о нежелании решить, или даже желании скрыть эти проблемы – их предостаточно. По ее словам, были не десятки, а сотни фактов, которые свидетельствовали о нерешенности и нежелании решать вопросы с допингом в других странах. На эти факты никто не обращал никакого внимания с точки зрения принятия жестких мер в отношении государства, подчеркнула Захарова.

Напомним, что предложение WADA не является окончательным приговором России. Оно будет обсуждаться в международных Олимпийском и Паралимпийском комитетах, либо в Спортивном арбитражном суде. Наблюдатели не исключают: процесс может затянуться – и российская сборная вполне сможет попасть на Олимпиаду-2020 в Токио.