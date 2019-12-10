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Членов СПЧ включат в работу над законопроектом об опеке над инвалидами
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РИА Новости

Членов СПЧ включат в работу над законопроектом об опеке над инвалидами

17:56 10.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обещал поручить руководству Госдумы включить в работу над законопроектом о распределенной опеке над недееспособными членов СПЧ, в частности, замглавы Совета Ирину Киркору.
Заместитель главы СПЧ Ирина Киркора на встрече президента РФ Владимира Путина с членами Совета по правам человека выступила с докладом по теме психоневрологических интернатов, рассказала об их состоянии и обозначила озабоченность по поводу поправок правительства к законопроекту о распределенной опеке над недееспособными.
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"К сожалению, осенью 2019 года правительство без учета позиции Совета, общественности, родительских, благотворительных и религиозных организаций, мнений солидарных с ними специалистов, подготовило новые поправки, которые исключают из законопроекта ключевые идеи по опеке и попечительству и превращают его в этой части в бесполезный, но удобный для чиновников документ", - подчеркнула она.
Кроме того, добавила член СПЧ, "есть основания полагать, что социально ориентированные НКО, не являющиеся интернатами, не будут допущены к опеке над инвалидами". В итоге существующая интернатная система останется неизменной, а сопровождаемое проживание не сможет стать долгосрочной альтернативой психоневрологическим интернатам.
"Мы категорически не согласны с такой доработкой законопроекта, и просим скорейшего принятия концептуальной его версии, концептуального сохранения его ключевых идей, включая положение о совместной опеке, распределение обязанностей между несколькими лицами – гражданами, государством и организациями и возможностью полноценного исполнения обязанностей по опеке и попечительству социально ориентированных НКО, не являющихся интернатами", - заявила Киркора.
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"Давайте мы вас подключим просто к работе. Я попрошу руководство Думы, чтобы они вас подключили к этой работе сейчас, несмотря на то, что от правительства поправки уже поступили", - сказал Путин в ответ на это.
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