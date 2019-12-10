Членов СПЧ включат в работу над законопроектом об опеке над инвалидами

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин обещал поручить руководству Госдумы включить в работу над законопроектом о распределенной опеке над недееспособными членов СПЧ , в частности, замглавы Совета Ирину Киркору.

Заместитель главы СПЧ Ирина Киркора на встрече президента РФ Владимира Путина с членами Совета по правам человека выступила с докладом по теме психоневрологических интернатов, рассказала об их состоянии и обозначила озабоченность по поводу поправок правительства к законопроекту о распределенной опеке над недееспособными.

"К сожалению, осенью 2019 года правительство без учета позиции Совета, общественности, родительских, благотворительных и религиозных организаций, мнений солидарных с ними специалистов, подготовило новые поправки, которые исключают из законопроекта ключевые идеи по опеке и попечительству и превращают его в этой части в бесполезный, но удобный для чиновников документ", - подчеркнула она.

Кроме того, добавила член СПЧ, "есть основания полагать, что социально ориентированные НКО, не являющиеся интернатами, не будут допущены к опеке над инвалидами". В итоге существующая интернатная система останется неизменной, а сопровождаемое проживание не сможет стать долгосрочной альтернативой психоневрологическим интернатам.

"Мы категорически не согласны с такой доработкой законопроекта, и просим скорейшего принятия концептуальной его версии, концептуального сохранения его ключевых идей, включая положение о совместной опеке, распределение обязанностей между несколькими лицами – гражданами, государством и организациями и возможностью полноценного исполнения обязанностей по опеке и попечительству социально ориентированных НКО, не являющихся интернатами", - заявила Киркора.