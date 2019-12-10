В ДНР призвали Киев приступить к политическому урегулированию

ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах в Минске, глава МИД ДНР Наталья Никонорова призвала Киев серьезно отнестись к взятым на себя обязательствам и приступить к политическому урегулированию в Донбассе.
Ранее лидеры стран "нормандской четверки" (ФРГ, РФ, Украина, Франция) приняли коммюнике по итогам встречи, прошедшей в понедельник в Париже. В документе отмечается, что "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статуе Донбасса, нужно интегрировать в украинское законодательство, при этом этот статус должен действовать на постоянной основе.
"Украинский президент обязался продлить срок действия закона об особом статусе Донбасса и согласовать с нами все правовые аспекты придания особому статусу постоянного характера", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.
Она отметила, что речь идет не только о внесении поправок в сам закон и закрепление в нем порядка предоставления особого статуса Донбассу, но и согласование с ДНР "каждого вытекающего подзаконного нормативно-правового акта".
"Призываем украинское руководство максимально серьезно отнестись к взятым на себя обязательствам и наконец-то приступить к реализации необходимых шагов по политическому урегулированию", - добавила Никонорова.
По ее словам, если Киев действительно хочет вернуть в регион мир, "нужно в первую очередь договариваться с представителями республик, а не ждать встречи в "нормандском формате" для очередной безуспешной попытки предать ревизии минские соглашения".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.