РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T17:51+0300
https://ria.ru/20191210/1562224899.html
В ДНР призвали Киев приступить к политическому урегулированию
https://cdn22.img.ria.ru/images/148154/91/1481549154_0:218:4288:2630_1036x0_80_0_0_ae3dc63c345f6c9cbab48af73c17a066.jpg
РИА Новости

В ДНР призвали Киев приступить к политическому урегулированию

17:51 10.12.2019
536
© Фото : МИД ДНР Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
© Фото : МИД ДНР
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах в Минске, глава МИД ДНР Наталья Никонорова призвала Киев серьезно отнестись к взятым на себя обязательствам и приступить к политическому урегулированию в Донбассе.
Ранее лидеры стран "нормандской четверки" (ФРГ, РФ, Украина, Франция) приняли коммюнике по итогам встречи, прошедшей в понедельник в Париже. В документе отмечается, что "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статуе Донбасса, нужно интегрировать в украинское законодательство, при этом этот статус должен действовать на постоянной основе.
"Украинский президент обязался продлить срок действия закона об особом статусе Донбасса и согласовать с нами все правовые аспекты придания особому статусу постоянного характера", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.
Она отметила, что речь идет не только о внесении поправок в сам закон и закрепление в нем порядка предоставления особого статуса Донбассу, но и согласование с ДНР "каждого вытекающего подзаконного нормативно-правового акта".
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 03:29
Зеленский заявил, что не ведет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
"Призываем украинское руководство максимально серьезно отнестись к взятым на себя обязательствам и наконец-то приступить к реализации необходимых шагов по политическому урегулированию", - добавила Никонорова.
По ее словам, если Киев действительно хочет вернуть в регион мир, "нужно в первую очередь договариваться с представителями республик, а не ждать встречи в "нормандском формате" для очередной безуспешной попытки предать ревизии минские соглашения".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной
Вчера, 11:11
ДНР готова провести обмен пленными с Киевом до конца года
1200000
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваМИД ДНРДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Против Порошенко завели дело о госизмене за подписание "Минска-2"
Путин попросил передать ему данные преследуемых на Украине крымчан
Путин попросил передать ему данные преследуемых на Украине крымчан
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР прокомментировал заявления Зеленского в Париже
Президент России Владимир Путин
Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами в Донбассе
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк
В Киеве допустили вероятность срыва договоренностей по Донбассу
Флаг Международного комитета Красного Креста в станице Луганская
Красный Крест готов посетить удерживаемых в Донбассе людей
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали резолюцию ООН о "милитаризации" Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
В Донецке считают, что Зеленский боится прямых переговоров с ДНР и ЛНР
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
На Украине утверждают, что Зеленский "сорвался" на Лаврова в Париже
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
В Евросоюзе оценили итоги саммита "нормандской четверки"
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Еврокомиссия приветствует контакты России и Украины по газу
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Путин удивился, что на Украине до сих пор нет закона об амнистии
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Путин рассказал, как поисковики нашли место захоронения его брата
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и мэр Москвы Юрий Лужков на праздничных гуляньях, посвященных 930-летию Минска
Лукашенко назвал Лужкова истинным другом Белоруссии
Флаг Международного комитета Красного Креста в станице Луганская
Красный Крест готов быть посредником при обмене пленными в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03Медики из России помогают сирийцам справиться с хроническими болезнями
04:46Кадыров заявил, что Лужков был настоящим другом Чечни
04:25По Северному морскому пути запустят новые круизные маршруты
04:21Суд запретил Белому дому тратить бюджет Пентагона на возведение стены
04:19В Белграде бизнесмена ранили из снайперской винтовки возле отеля
04:05Москва заняла 52-е место среди самых комфортных городов России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
Лента новостейМолния