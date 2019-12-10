В ДНР призвали Киев приступить к политическому урегулированию

ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах в Минске, глава МИД ДНР Наталья Никонорова призвала Киев серьезно отнестись к взятым на себя обязательствам и приступить к политическому урегулированию в Донбассе.

Ранее лидеры стран "нормандской четверки" (ФРГ, РФ, Украина, Франция) приняли коммюнике по итогам встречи, прошедшей в понедельник в Париже. В документе отмечается, что "формулу Штайнмайера" , определяющую порядок вступления в силу закона об особом статуе Донбасса, нужно интегрировать в украинское законодательство, при этом этот статус должен действовать на постоянной основе.

"Украинский президент обязался продлить срок действия закона об особом статусе Донбасса и согласовать с нами все правовые аспекты придания особому статусу постоянного характера", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.

Она отметила, что речь идет не только о внесении поправок в сам закон и закрепление в нем порядка предоставления особого статуса Донбассу, но и согласование с ДНР "каждого вытекающего подзаконного нормативно-правового акта".

"Призываем украинское руководство максимально серьезно отнестись к взятым на себя обязательствам и наконец-то приступить к реализации необходимых шагов по политическому урегулированию", - добавила Никонорова.

По ее словам, если Киев действительно хочет вернуть в регион мир, "нужно в первую очередь договариваться с представителями республик, а не ждать встречи в "нормандском формате" для очередной безуспешной попытки предать ревизии минские соглашения".