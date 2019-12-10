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Смоленская область
Смоленская область
2019-12-10T17:50+0300
https://ria.ru/20191210/1562224858.html
Глава Смоленщины рассказал об успехах региона в сфере АПК
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РИА Новости

Глава Смоленщины рассказал об успехах региона в сфере АПК

17:50 10.12.2019
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© Фото пресс-службы правительства Смоленской областиГубернатор Смоленской области Алексей Островский
Губернатор Смоленской области Алексей Островский
© Фото пресс-службы правительства Смоленской области
СМОЛЕНСК, 10 дек – РИА Новости. В текущем году во всех категориях хозяйств Смоленской области произведено валовой продукции почти на 30 миллиардов рублей, что в сопоставимой оценке к уровню прошлого года составляет 104%, сообщил губернатор области Алексей Островский.
"Ключевую роль в развитии сельского хозяйства играют инвестиции, поэтому мы уделяем особое внимание повышению деловой активности, улучшению бизнес-климата на территории региона. За семь с половиной лет в сфере агропромышленного комплекса реализован 21 инвестиционный проект по строительству и модернизации объектов сельскохозяйственного производства. Общий объем инвестиций превысил 27 миллиардов рублей. Были созданы более 2,5 тысяч новых рабочих мест. К наиболее значимым инвестиционным проектам могу отнести расширение и создание мощностей по производству молока в Сафоновском и Смоленском районах, строительство кролиководческой фермы в Гагаринском районе, строительство тепличного комбината в Рославльском районе, закладку садов в Новодугинском районе, строительство льнокомбината, включающего льнозавод по переработке льнотресты и фабрику по производству пряжи в Сафоновском районе", - сказал глава региона, выступая на церемонии, посвященной подведению итогов работы АПК области за 2019 год.
По словам Островского, на протяжении последних шести лет поступательно наращиваются объемы производства зерна, и в этом году получен рекордный урожай – 332 тысячи тонн.
По сравнению с прошлым годом во всех категориях хозяйств увеличилось производство льноволокна – на 19%, овощей – на 5% и сохранился уровень производства семян рапса. Это стало возможным во многом благодаря укреплению технологической дисциплины при проведении сельскохозяйственных работ.
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"Считаю, что на ближайшие годы нашим приоритетом должно стать расширение посевных площадей под данные культуры", - сказал губернатор.
При этом он констатировал, что регион пока еще не полностью обеспечивает себя овощной продукцией.
"Для исправления ситуации на базе Тепличного комбината "Смоленский" реализована вторая очередь инвестиционного проекта по строительству современного тепличного комплекса площадью свыше 17 гектаров и мощностью производства 22 тысячи тонн овощей в год. Выход предприятия на проектную мощность позволит наладить круглогодичное выращивание овощных и зеленных культур, значительно повысить уровень их потребления". – сказал Островский.
Говоря о производстве льноволокна, глав региона отметил, что сегодня по посевным площадям льна-долгунца область – вторая в Центральном федеральном округе и третья – в России.
"Нами успешно выполняется соглашение с компанией "Русский лён", входящей в дивизион "Текстиль" агропромышленного холдинга "Промагро", по реализации на территории индустриального парка "Сафоново" первого в России за последние 30 лет инвестиционного проекта по строительству льнозавода и льнокомбината, выпускающего льносмесовую пряжу. Запуск первой очереди проекта состоится в начале будущего года", - сказал Островский.
Остановившись на развитии в области животноводства, губернатор сообщил, что в 2019 году во всех категориях хозяйств произведены 87 тысяч тонн мяса скота и птицы, что соответствует прошлогодним показателям.
"Причем, 78% от этого объема – 68 тысяч тонн – составляет мясо свиней. Нужно отметить, что пятипроцентный рост производства свинины позволил в этом году обеспечить рациональную норму потребления в расчете на душу населения". – сказал Островский.
Он также констатировал, что за последние пять лет рыбоводные предприятия области обеспечили рост производства товарной рыбы почти в 2,5 раза, или на 482 тонны, что достигнуто за счет реализации двух новых инвестиционных проектов и увеличения объемов производства действующими рыбхозами. Для стимулирования отрасли возвращена субсидия на производство и реализацию товарной рыбы, сказал глава региона.
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Островский отметил, что областные власти уделяют особое внимание развитию молочного скотоводства, поскольку регион обеспечивает себя только на 74% молоком.
В этой связи он сообщил, что до конца года приступит к производственной деятельности восстанавливаемый молочный комбинат "Роса". Мощность переработки молока предприятием на первом этапе составит 50 тонн в сутки.
"Запуск новых молокоперерабатывающих производств, модернизация и наращивание объемов действующих заводов и цехов, позволит дополнительно в 2020 году ежедневно перерабатывать более 100 тонн сырого молока и обеспечит гарантированный сбыт сельхозтоваропроизводителям", - сказал глава региона.
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Смоленская областьАлексей ОстровскийЭкономика
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