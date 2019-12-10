Путин удивился, что на Украине до сих пор нет закона об амнистии

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин удивился, что на Украине до сих пор не работает закон об амнистиях после событий на Донбассе, хотя разговоры идут с 2015 года.
"Одно из направлений дискуссий - это как раз возможное преследование людей, которые проживают в непризнанных республиках. До сих пор не принят закон об амнистиях. Договаривались в пятнадцатом году еще, договорились, закон принят, там решения есть какие-то, но ничего не введено в действие, просто ничто не действует", - рассказал Путин на встрече с членами Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).