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Путин удивился, что на Украине до сих пор нет закона об амнистии
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РИА Новости

Путин удивился, что на Украине до сих пор нет закона об амнистии

16:45 10.12.2019 (обновлено: 17:23 10.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин удивился, что на Украине до сих пор не работает закон об амнистиях после событий на Донбассе, хотя разговоры идут с 2015 года.
"Одно из направлений дискуссий - это как раз возможное преследование людей, которые проживают в непризнанных республиках. До сих пор не принят закон об амнистиях. Договаривались в пятнадцатом году еще, договорились, закон принят, там решения есть какие-то, но ничего не введено в действие, просто ничто не действует", - рассказал Путин на встрече с членами Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
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Закон об амнистии в Донбассе "лежит где-то в столе", заявили в МИД Украины
9462217
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Совет по правам человека при Президенте РФВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Естественно, не удивляться же посадкам мирных граждан по сфальсифицированным, надуманным мотивам в России.
10 декабря, 17:22
mmushmulyan
12000037
Свои фантазии оставьте при себе..чтобы не выглядеть смешнл
10 декабря, 17:38
katac86 Смирнов Александр
1100002
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