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Госдума допустила рост ставки по потребкредиту при отказе от страховки
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РИА Новости

Госдума допустила рост ставки по потребкредиту при отказе от страховки

15:31 10.12.2019 (обновлено: 16:31 10.12.2019)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкУпакованные денежные купюры
Упакованные денежные купюры
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, обеспечивающий возможность возврата заемщику части страховой премии при досрочном погашении потребительского кредита, а также получение такого кредита без страховки, но с увеличенной процентной ставкой. Третье чтение запланировано на 12 декабря.
Первое чтение прошло еще в сентябре 2018 года, а затем движение документа застопорилось. Как пояснял РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, одним из основных спорных вопросов было, распространять ли действие закона на договоры страхования, заключенные до его вступления в силу. Этот вопрос был решен не в пользу заемщиков - закон должен вступить в силу с 1 сентября 2020 года и не будет распространяться на взятые ранее потребкредиты со страховкой.
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Как и в первом чтении, законопроект дает право на возврат части страховой премии за неистекший период, если заемщик заявил об отказе от договора страхования в течение двух недель с даты досрочного погашения кредита. Вместе с тем во втором чтении прописали срок такого возврата - в течение семи рабочих дней с момента подачи заявления.
Депутаты также поддержали поправки, которые обязывают кредитора предоставить заемщику возможность получения потребительского кредита без страховки, если она по закону не обязательна. Но в этом случае допускается его выдача под более высокий процент.
Кроме того, в законопроекте прописано подробное информирование заемщика о договоре страхования и о так называемом "периоде охлаждения" - в течение 14 календарных дней от страховки по потребкредиту можно отказаться. Правда в этом случае банк будет иметь право увеличить ставку до уровня, действовавшего на момент заключения договора для таких кредитов без страховки, но не выше текущего уровня для них.
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Госдума РФАнатолий АксаковОбщество
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