Госдума допустила рост ставки по потребкредиту при отказе от страховки

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, обеспечивающий возможность возврата заемщику части страховой премии при досрочном погашении потребительского кредита, а также получение такого кредита без страховки, но с увеличенной процентной ставкой. Третье чтение запланировано на 12 декабря.

Первое чтение прошло еще в сентябре 2018 года, а затем движение документа застопорилось. Как пояснял РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков , одним из основных спорных вопросов было, распространять ли действие закона на договоры страхования, заключенные до его вступления в силу. Этот вопрос был решен не в пользу заемщиков - закон должен вступить в силу с 1 сентября 2020 года и не будет распространяться на взятые ранее потребкредиты со страховкой.

Как и в первом чтении, законопроект дает право на возврат части страховой премии за неистекший период, если заемщик заявил об отказе от договора страхования в течение двух недель с даты досрочного погашения кредита. Вместе с тем во втором чтении прописали срок такого возврата - в течение семи рабочих дней с момента подачи заявления.

Депутаты также поддержали поправки, которые обязывают кредитора предоставить заемщику возможность получения потребительского кредита без страховки, если она по закону не обязательна. Но в этом случае допускается его выдача под более высокий процент.