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Nick Jr. впервые представит интерактивное новогоднее шоу для детей
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РИА Новости

Nick Jr. впервые представит интерактивное новогоднее шоу для детей

15:47 10.12.2019 (обновлено: 16:54 10.12.2019)
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© Пресс-служба телеканала Nick Jr. в РоссииИнтерактивное шоу "Новогодняя Ёлка Nick Jr."
Интерактивное шоу Новогодняя Ёлка Nick Jr.
© Пресс-служба телеканала Nick Jr. в России
МОСКВА, 10 дек - Телеканал Nick Jr. в России. С 23 декабря по 7 января телеканал Nick Jr. приглашает детей и родителей на первое новогоднее представление с персонажами популярных мультсериалов "Щенячий патруль", "Шиммер и Шайн", "Даша-путешественница", "Вспыш и чудо-машинки" и другими. Интерактивное шоу "Новогодняя Ёлка Nick Jr." пройдет в концертном зале "Останкино" — гости перенесутся в атмосферу волшебства и помогут героям пройти сказочные испытания.
"Новогодняя Ёлка Nick Jr." — это незабываемое театральное впечатление для юных зрителей, которые попадут в мир любимых мультсериалов. Яркое представление расскажет увлекательную историю о приключениях хорошо известных персонажей из анимационных шоу "Щенячий Патруль", "Шиммер и Шайн", "Даша-путешественница" и "Вспыш и чудо-машинки". Оказавшись в волшебной стране анимации, дети столкнутся с таинственным героем, который планирует расстроить праздник. Их главной задачей станет вовремя вернуться домой и спасти Новый год.
В "Новогодней Ёлке Nick Jr." зрители увидят игру драматических актеров, декорации-трансформеры, постановочные трюки и спэцэффекты. Дети станут полноправными участниками шоу и вместе с любимыми персонажами подготовятся к наступлению главного зимнего праздника.
Перед представлением посетителей ждут мастер-классы, которые будут идти целый час: ребята научатся делать маски с героями мультсериала "Щенячий патруль", новогодние украшения и волшебные палочки с изображениями анимационных персонажей. Помимо этого, гости смогут посетить салон красоты, фотозону с ростовыми куклами Гончика, Скай и Даши-путешественницы, а также нанести аквагрим и принять участие в конкурсах. Все активности бесплатны, как и новогодний подарок, который получит каждый гость в возрасте до 12 лет.
Само представление продлится 45 минут и будет интересно зрителям дошкольного и младшего школьного возраста.
Узнать подробную информацию и приобрести билеты на первое интерактивное шоу телеканала Nick Jr. можно на сайте.
Nick Jr. — телеканал, представляющий уникальное сочетание обучающего и развлекательного контента для дошкольников в той среде, которую любят дети и которой доверяют родители. Канал отличается интерактивностью и образовательной составляющей, которая присутствует в каждом элементе бренда: в визуальном стиле, промороликах и программном содержании. Вместе с героями шоу "Щенячий патруль", "Вспыш и чудо-машинки", "Шиммер и Шайн", "Нелла, отважная принцесса" дети готовятся к школе, учатся сопереживать, делиться эмоциями, помогать окружающим и работать в команде.
Nick Jr. стал "Лучшим детским телеканалом" в России по итогам премий "Золотой луч" (2013 г.) и "Большая Цифра" (2017, 2018 г.).
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Заявка на размещение пресс-релиза.
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