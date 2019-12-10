Глава Тувы назвал Лужкова большим политиком

Ранее сообщалось о кончине Лужкова, возглавлявшего столицу с 1992 по 2010 год, информацию об этом подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

‘’Он пережил с городом огромную трансформацию''. Умер Юрий Лужков Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, возглавлявший столицу с 1992 по 2010 годы, умер в возрасте 83 лет.

"Не стало Юрия Михайловича Лужкова, бывшего мэра Москвы. Искренне жаль. Знал его лично, плодотворно сотрудничали. Мне в Юрии Михайловиче нравились его открытость, прямота и очень теплое отношение к Туве, где он не раз бывал. Он действительно от всей души помогал нашей республике", - сказал Кара-оол РИА Новости.