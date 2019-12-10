РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T12:23+0300
https://ria.ru/20191210/1562204325.html
Тунберг призвала слушать ученых для понимания происходящего с климатом
https://cdn23.img.ria.ru/images/156209/10/1562091024_0:173:3025:1875_1036x0_80_0_0_7c5b61d0dd22af73046e91c3dd73f2c8.jpg
РИА Новости

Тунберг призвала слушать ученых для понимания происходящего с климатом

12:23 10.12.2019
287
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкЭкоактивистка Грета Тунберг
Экоактивистка Грета Тунберг
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
Экоактивистка Грета Тунберг
МАДРИД, 10 дек – РИА Новости. Экоактивистка Грета Тунберг призвала на климатической конференции COP25 в Мадриде больше изучать исследования и "слушать ученых", чтобы понимать, что реально происходит с климатическими изменениями.
Во вторник в рамках COP25 состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие Грета Тунберг, немецкая активистка Луиза-Мария Нойбауэр, различные эксперты и ученые в области климатических изменений.
"Мы хотели предоставить слово людям науки, чтобы их услышали. Мой голос и голос Луизы слышали много раз, здорово, что голоса стольких молодых людей услышали, но также надо слышать людей науки и экспертов, а мы с Луизой не ученые. Сегодня в мейнстримовых СМИ наука не представлена. Мы хотим, чтобы люди могли понять науку. Я считаю, что люди полностью не понимают, что происходит. А эту информацию крайне необходимо распространять", - заявила Тунберг.
"Крайне важно, чтобы науку изучали в школе, но также важно учить взрослых", - сказала Грета, призвав обеспечить "доступ к информации" и "перевести цифры" в понимание того, что решение климатических проблем крайне необходимо, "воспитывать людей, которые сегодня несут ответственность, взрослых".
Берегите природу, мать вашу! До чего может довести Тунберг
7 декабря, 14:00Акценты
Берегите природу, мать вашу! До чего может довести ТунбергОтказавшись от самолетов, автомобилей и телефонов, вы, наверное, немного снизите выбросы CO2. В ООН предлагают пойти дальше и перестать добывать нефть. Ну а потом можно просто сравнять все города с землей, чтобы планета отдохнула.
Грета также призвала самим изучать информацию в области климатических изменений. "Нехватка знаний большая и надо убирать этот пробел", - заявила школьница, призвав "оказывать давление на людей во власти". "Общественное мнение - то, что управляет свободным миром", - добавила она.
Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата проходит в Мадриде со 2 по 13 декабря под председательством Чили. В ней принимают участие представители почти 200 стран, на мероприятие аккредитовались около 30 тысяч человек.
31500012
Обсудить 5
Грета ТунбергВ мире
Рекомендуем
Майкл Блумберг
Блумберг считает, что для решения проблем климата нужен здравый смысл
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Логотип Twitter на экране смартфона
Twitter назвал самые обсуждаемые темы года
Кадр из сериала Охотник за разумом
К "Матрице 4" присоединился Кристофф из "Холодного сердца"
Ноутбук
Украинский сайт "Миротворец" заявил, что останавливает работу серверов
Сейсмограф фиксирует колебания почвы
У острова Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Сидней
Уровень качества воздуха в Сиднее пересек критическую отметку
Посетители у скульптуры Родина-мать зовет! на территории Историко-мемориального комплекса Героям Сталинградской Битвы на Мамаевом Кургане
Директор музея пожаловался на группу Anacondaz из-за обложки альбома
Измерение артериального давления
Ученые открыли еще одну причину, вызывающую гипертонию у молодых людей
Активисты участвуют в студенческом марше по изменению климата в Лос-Анджелесе, 1 ноября 2019 года
Взгляд извне на зеленое безумие
Фото подозреваемого, опубликованное полицией Чехии в связи с расследованием стрельбы в больнице
Устроивший стрельбу в чешской больнице покончил с собой
Лобби отеля, Бодрум
Сенатор: введение налога на отели в Турции стимулирует туризм в России
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Политологи прокомментировали результаты встречи "нормандской четверки"
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Спецпосланник ООН по Сирии подтвердил участие в "астанинской встрече"
Порт в Севастополе
Военный эксперт прокомментировал резолюцию ООН о "милитаризации" Крыма
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25По Северному морскому пути запустят новые круизные маршруты
04:21Суд запретил Белому дому тратить бюджет Пентагона на возведение стены
04:19В Белграде бизнесмена ранили из снайперской винтовки возле отеля
04:05Москва заняла 52-е место в сотне самых комфортных городов России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
02:54Россия выступает против внешнего вмешательства в Ираке и Ливане
Лента новостейМолния