Тунберг призвала слушать ученых для понимания происходящего с климатом

МАДРИД, 10 дек – РИА Новости. Экоактивистка Экоактивистка Грета Тунберг призвала на климатической конференции COP25 в Мадриде больше изучать исследования и "слушать ученых", чтобы понимать, что реально происходит с климатическими изменениями.

Во вторник в рамках COP25 состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие Грета Тунберг, немецкая активистка Луиза-Мария Нойбауэр, различные эксперты и ученые в области климатических изменений.

"Мы хотели предоставить слово людям науки, чтобы их услышали. Мой голос и голос Луизы слышали много раз, здорово, что голоса стольких молодых людей услышали, но также надо слышать людей науки и экспертов, а мы с Луизой не ученые. Сегодня в мейнстримовых СМИ наука не представлена. Мы хотим, чтобы люди могли понять науку. Я считаю, что люди полностью не понимают, что происходит. А эту информацию крайне необходимо распространять", - заявила Тунберг.

"Крайне важно, чтобы науку изучали в школе, но также важно учить взрослых", - сказала Грета, призвав обеспечить "доступ к информации" и "перевести цифры" в понимание того, что решение климатических проблем крайне необходимо, "воспитывать людей, которые сегодня несут ответственность, взрослых".

Грета также призвала самим изучать информацию в области климатических изменений. "Нехватка знаний большая и надо убирать этот пробел", - заявила школьница, призвав "оказывать давление на людей во власти". "Общественное мнение - то, что управляет свободным миром", - добавила она.