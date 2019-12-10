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В Совфеде прокомментировали итоги встречи "нормандской четверки"
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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали итоги встречи "нормандской четверки"

11:47 10.12.2019
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© REUTERS / Christophe Petit Tesson/Pool Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© REUTERS / Christophe Petit Tesson/Pool
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Прошедшая в Париже встреча в "нормандском формате" получилась лучше, чем предполагали многие: при отсутствии серьёзных подвижек по минским соглашениям достигнут реальный успех в обмене пленными и разведении воюющих сторон в Донбассе, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" - РФ, Украины, Франции и Германии – завершился в Париже в ночь на вторник принятием совместного коммюнике и договоренностями встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации на Донбассе. По итогам встречи было принято совместное коммюнике. В нем говорится, что минские соглашения по Донбассу продолжают оставаться базисом работы в "нормандском" формате.
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"Я бы сказал так: получилось чуть лучше, чем многие предполагали. По "Минску" прорыва нет, но есть реальное продвижение в вопросах разведения воюющих сторон и обмена пленными, есть первый личный контакт лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского", - сказал Морозов.
Он отметил, что на встрече украинский президент показал готовность к диалогу.
"Он понимает его необходимость. Упирается там, где не знает, что делать, но не от нежелания, а от неясности картины в собственной голове", - подчеркнул сенатор.
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"Нормандская четверка"Олег МорозовСовет Федерации РФВладимир ЗеленскийВладимир ПутинПарижУкраинаВ мире
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