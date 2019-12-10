В Совфеде прокомментировали итоги встречи "нормандской четверки"

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Прошедшая в Париже встреча в "нормандском формате" получилась лучше, чем предполагали многие: при отсутствии серьёзных подвижек по минским соглашениям достигнут реальный успех в обмене пленными и разведении воюющих сторон в Донбассе, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" - РФ, Украины, Франции и Германии – завершился в Париже в ночь на вторник принятием совместного коммюнике и договоренностями встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации на Донбассе. По итогам встречи было принято совместное коммюнике. В нем говорится, что минские соглашения по Донбассу продолжают оставаться базисом работы в "нормандском" формате.
"Я бы сказал так: получилось чуть лучше, чем многие предполагали. По "Минску" прорыва нет, но есть реальное продвижение в вопросах разведения воюющих сторон и обмена пленными, есть первый личный контакт лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского", - сказал Морозов.
Он отметил, что на встрече украинский президент показал готовность к диалогу.
"Он понимает его необходимость. Упирается там, где не знает, что делать, но не от нежелания, а от неясности картины в собственной голове", - подчеркнул сенатор.