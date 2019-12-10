В Совфеде прокомментировали итоги встречи "нормандской четверки"

"Я бы сказал так: получилось чуть лучше, чем многие предполагали. По "Минску" прорыва нет, но есть реальное продвижение в вопросах разведения воюющих сторон и обмена пленными, есть первый личный контакт лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского", - сказал Морозов.