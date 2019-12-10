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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-10T11:41+0300
https://ria.ru/20191210/1562201834.html
Россия за сутки зафиксировала 40 нарушений перемирия в Сирии
https://cdn25.img.ria.ru/images/156211/89/1562118990_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_7174538705882fa1aedc43148cca4840.jpg
РИА Новости

Россия за сутки зафиксировала 40 нарушений перемирия в Сирии

11:41 10.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПригород Дамаска
Пригород Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Пригород Дамаска. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 40 нарушений, Турция - восемь, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на странице военного ведомства в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 40 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 13; Латакия – 13; Алеппо – девять; Хама – пять. Турецкой частью представительства зафиксировано восемь фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – четыре; Идлиб – три; Хама – один", - говорится в тексте бюллетеня.
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В течение суток центром по примирению гуманитарные акции не проводились.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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