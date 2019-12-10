Россия за сутки зафиксировала 40 нарушений перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 40 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 13; Латакия – 13; Алеппо – девять; Хама – пять. Турецкой частью представительства зафиксировано восемь фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – четыре; Идлиб – три; Хама – один", - говорится в тексте бюллетеня.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.