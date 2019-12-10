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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2019-12-10T13:04+0300
https://ria.ru/20191210/1562200907.html
Китай отчитался о возвращении беглых коррупционеров
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РИА Новости

Китай отчитался о возвращении беглых коррупционеров

11:34 10.12.2019 (обновлено: 13:04 10.12.2019)
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© AP Photo / Bullit MarquezПередача властям Китая бывшего чиновника Се Хаоцзе, задержанного в Маниле
Передача властям Китая бывшего чиновника Се Хаоцзе, задержанного в Маниле
© AP Photo / Bullit Marquez
МОСКВА, 10 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай 9 декабря в Международный день борьбы с коррупцией отчитался о возвращении бежавших из страны коррупционеров.
За 10 месяцев текущего года в КНР было репатриировано 1634 подозреваемых в коррупции беглецов. Рост показателя составил 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Правоохранительным органам удалось вернуть 420 миллионов долларов незаконно нажитых средств.
Китай постоянно укрепляет международное антикоррупционное сотрудничество. Так, в 2014 году на саммите АТЭС в Пекине была оформлена договоренность о создании механизма антикоррупционной борьбы на пространстве всего Азиатско-Тихоокеанского региона. По оценке Академии общественных наук КНР, из Китая за границу бежали порядка 18 тысяч нечистых на руку функционеров, которые незаконно присвоили порядка 131 миллиарда долларов.
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Россия-Китай: ГлавноеКитай
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