Китай отчитался о возвращении беглых коррупционеров

Китай постоянно укрепляет международное антикоррупционное сотрудничество. Так, в 2014 году на саммите АТЭС в Пекине была оформлена договоренность о создании механизма антикоррупционной борьбы на пространстве всего Азиатско-Тихоокеанского региона. По оценке Академии общественных наук КНР, из Китая за границу бежали порядка 18 тысяч нечистых на руку функционеров, которые незаконно присвоили порядка 131 миллиарда долларов.