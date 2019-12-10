Китай отчитался о возвращении беглых коррупционеров

МОСКВА, 10 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай 9 декабря в Международный день борьбы с коррупцией отчитался о возвращении бежавших из страны коррупционеров.
За 10 месяцев текущего года в КНР было репатриировано 1634 подозреваемых в коррупции беглецов. Рост показателя составил 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Правоохранительным органам удалось вернуть 420 миллионов долларов незаконно нажитых средств.
Китай постоянно укрепляет международное антикоррупционное сотрудничество. Так, в 2014 году на саммите АТЭС в Пекине была оформлена договоренность о создании механизма антикоррупционной борьбы на пространстве всего Азиатско-Тихоокеанского региона. По оценке Академии общественных наук КНР, из Китая за границу бежали порядка 18 тысяч нечистых на руку функционеров, которые незаконно присвоили порядка 131 миллиарда долларов.