Климкин считает договоренности на саммите в Париже "тревожными"

КИЕВ, 10 дек – РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что договоренности на "нормандском" саммите в Париже по Донбассу, а также с РФ по газу очень прогнозируемые и из-за этого "становится тревожно".
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия и Украина) завершился в Париже в ночь на вторник. Как сообщалось в коммюнике, принятом по итогам встречи в Париже, разведение сил в трех новых пунктах в Донбассе предполагается к концу марта 2020 года. Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает высокой вероятность продления транзита российского газа после 1 января по территории Украины. По словам исполнительного директора украинского "Нафтогаза" Юрия Витренко, стороны на переговорах по газу "договорились продолжать договариваться".
"Пока все настолько прогнозируемо и по Донбассу, и по газу, что становится очень тревожно. Мы живем "сегодня", а в РФ стратегия не на один шаг", - написал Климкин в Twitter.
Поки все настільки прогнозовано і по Донбасу і по газу, що стає дуже тривожно. Ми живемо "сьогодні", а в РФ стратегія не на один крок— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 10, 2019
Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было. Сейчас Россия и Украина проводят переговоры в двустороннем формате, дата следующей встречи с участием ЕК пока не назначена.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, на встречах в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.