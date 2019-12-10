Климкин считает договоренности на саммите в Париже "тревожными"

КИЕВ, 10 дек – РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что договоренности на "нормандском" саммите в Париже по Донбассу, а также с РФ по газу очень прогнозируемые и из-за этого "становится тревожно".

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия и Украина) завершился в Париже в ночь на вторник. Как сообщалось в коммюнике, принятом по итогам встречи в Париже, разведение сил в трех новых пунктах в Донбассе предполагается к концу марта 2020 года. Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает высокой вероятность продления транзита российского газа после 1 января по территории Украины. По словам исполнительного директора украинского "Нафтогаза" Юрия Витренко, стороны на переговорах по газу "договорились продолжать договариваться".

"Пока все настолько прогнозируемо и по Донбассу, и по газу, что становится очень тревожно. Мы живем "сегодня", а в РФ стратегия не на один шаг", - написал Климкин в Twitter

Поки все настільки прогнозовано і по Донбасу і по газу, що стає дуже тривожно. Ми живемо "сьогодні", а в РФ стратегія не на один крок — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 10, 2019

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было. Сейчас Россия и Украина проводят переговоры в двустороннем формате, дата следующей встречи с участием ЕК пока не назначена.