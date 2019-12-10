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Климкин считает договоренности на саммите в Париже "тревожными"
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РИА Новости

Климкин считает договоренности на саммите в Париже "тревожными"

10:39 10.12.2019 (обновлено: 10:43 10.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
 Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
КИЕВ, 10 дек – РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что договоренности на "нормандском" саммите в Париже по Донбассу, а также с РФ по газу очень прогнозируемые и из-за этого "становится тревожно".
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия и Украина) завершился в Париже в ночь на вторник. Как сообщалось в коммюнике, принятом по итогам встречи в Париже, разведение сил в трех новых пунктах в Донбассе предполагается к концу марта 2020 года. Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает высокой вероятность продления транзита российского газа после 1 января по территории Украины. По словам исполнительного директора украинского "Нафтогаза" Юрия Витренко, стороны на переговорах по газу "договорились продолжать договариваться".
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
Вчера, 10:31
Решения на саммите в Париже носили конкретный характер, заявил эксперт
"Пока все настолько прогнозируемо и по Донбассу, и по газу, что становится очень тревожно. Мы живем "сегодня", а в РФ стратегия не на один шаг", - написал Климкин в Twitter.
Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было. Сейчас Россия и Украина проводят переговоры в двустороннем формате, дата следующей встречи с участием ЕК пока не назначена.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, на встречах в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Встреча лидеров нормандской четверки
Вчера, 06:17
Саммит в Париже: "Договорились продолжать договариваться"
3422003
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"Нормандский" саммит в ПарижеЮрий ВитренкоПавел КлимкинВладимир ЗеленскийРоссияПарижУкраинаВ мире
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