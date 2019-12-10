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Круглый стол по итогам работы Госфильмофонда России в 2019 году
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РИА Новости

Круглый стол по итогам работы Госфильмофонда России в 2019 году

10:34 10.12.2019
12
16 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол по итогам работы Госфильмофонда России в 2019 году.
Участники:
- заместитель Министра культуры Российской Федерации Павел СТЕПАНОВ;
- генеральный директор Госфильмофонда России Николай МАЛАКОВ;
- генеральный директор и председатель правления киноконцерна "Мосфильм" Карен ШАХНАЗАРОВ;
- ректор Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова Владимир МАЛЫШЕВ;
- ведущий научный сотрудник Госфильмофонда России, киновед Евгений МАРГОЛИТ.

Госфильмофонд России является самым большим киноархивом страны, внесенным в Книгу рекордов Гиннеса как один из трех крупнейших кинофондов мира. В нем хранится более 1 миллиона роликов, 90 тысяч наименований кинолент, более 450 тысяч единиц материалов, связанных с историей кино. Это плакаты, афиши, фотографии, монтажные листы.
В 2019 году было установлено новое оборудование, которое позволит начать оцифровку киноархива ГФФ в рамках масштабного национального проекта Министерства культуры Российской Федерации. Какова новая концепция развития? Как проходят процессы сотрудничества с другими архивами и организациями?

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