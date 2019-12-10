Круглый стол по итогам работы Госфильмофонда России в 2019 году

Участники:
- заместитель Министра культуры Российской Федерации Павел СТЕПАНОВ;
- генеральный директор Госфильмофонда России Николай МАЛАКОВ;
- генеральный директор и председатель правления киноконцерна "Мосфильм" Карен ШАХНАЗАРОВ;
- ректор Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова Владимир МАЛЫШЕВ;
- ведущий научный сотрудник Госфильмофонда России, киновед Евгений МАРГОЛИТ.
Госфильмофонд России является самым большим киноархивом страны, внесенным в Книгу рекордов Гиннеса как один из трех крупнейших кинофондов мира. В нем хранится более 1 миллиона роликов, 90 тысяч наименований кинолент, более 450 тысяч единиц материалов, связанных с историей кино. Это плакаты, афиши, фотографии, монтажные листы.
В 2019 году было установлено новое оборудование, которое позволит начать оцифровку киноархива ГФФ в рамках масштабного национального проекта Министерства культуры Российской Федерации. Какова новая концепция развития? Как проходят процессы сотрудничества с другими архивами и организациями?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- заместитель Министра культуры Российской Федерации Павел СТЕПАНОВ;
- генеральный директор Госфильмофонда России Николай МАЛАКОВ;
- генеральный директор и председатель правления киноконцерна "Мосфильм" Карен ШАХНАЗАРОВ;
- ректор Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова Владимир МАЛЫШЕВ;
- ведущий научный сотрудник Госфильмофонда России, киновед Евгений МАРГОЛИТ.
Госфильмофонд России является самым большим киноархивом страны, внесенным в Книгу рекордов Гиннеса как один из трех крупнейших кинофондов мира. В нем хранится более 1 миллиона роликов, 90 тысяч наименований кинолент, более 450 тысяч единиц материалов, связанных с историей кино. Это плакаты, афиши, фотографии, монтажные листы.
В 2019 году было установлено новое оборудование, которое позволит начать оцифровку киноархива ГФФ в рамках масштабного национального проекта Министерства культуры Российской Федерации. Какова новая концепция развития? Как проходят процессы сотрудничества с другими архивами и организациями?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/