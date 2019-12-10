Круглый стол по итогам работы Госфильмофонда России в 2019 году

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16 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол по итогам работы Госфильмофонда России в 2019 году.