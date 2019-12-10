В Югре ребенок ради шутки сообщил о "бомбе" в одной из школ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 дек - РИА Новости. Десятилетний ребенок ради шутки сообщил о "бомбе" в одной из школ Десятилетний ребенок ради шутки сообщил о "бомбе" в одной из школ Нижневартовска (ХМАО), эвакуировать пришлось около 120 человек, однако угроза оказалась ложной, сообщается в группе городской администрации в соцсети "ВКонтакте"

Инцидент произошел днем в понедельник. По информации местных властей, в единую дежурно-диспетчерскую службу Нижневартовска позвонил неизвестный и сообщил, что в школе №11 "обнаружена бомба". На место прибыли представители всех экстренных служб города, дороги к зданию перекрыли, из школы эвакуировали около 120 человек.

"К счастью, информация не подтвердилась - никаких опасных предметов обнаружено не было. Оперативным путем было установлено, что к звонку причастен учащийся данной школы 2008 года рождения, который ради шутки решил позвонить в ЕДДС", - говорится в сообщении муниципалитета.