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В Югре ребенок ради шутки сообщил о "бомбе" в одной из школ
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РИА Новости

В Югре ребенок ради шутки сообщил о "бомбе" в одной из школ

10:26 10.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 дек - РИА Новости. Десятилетний ребенок ради шутки сообщил о "бомбе" в одной из школ Нижневартовска (ХМАО), эвакуировать пришлось около 120 человек, однако угроза оказалась ложной, сообщается в группе городской администрации в соцсети "ВКонтакте".
Инцидент произошел днем в понедельник. По информации местных властей, в единую дежурно-диспетчерскую службу Нижневартовска позвонил неизвестный и сообщил, что в школе №11 "обнаружена бомба". На место прибыли представители всех экстренных служб города, дороги к зданию перекрыли, из школы эвакуировали около 120 человек.
"К счастью, информация не подтвердилась - никаких опасных предметов обнаружено не было. Оперативным путем было установлено, что к звонку причастен учащийся данной школы 2008 года рождения, который ради шутки решил позвонить в ЕДДС", - говорится в сообщении муниципалитета.
Как в свою очередь подчеркнул РИА Новости источник в экстренных службах города, звонивший - 10-летний ученик пятого класса другой школы. Привлечь ребенка к ответственности правоохранители не смогут из-за его возраста, однако на учет в полиции несовершеннолетнего все же поставят.
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Ханты-Мансийский автономный округНижневартовскПроисшествия
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