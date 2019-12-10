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В Госдуме назвали переговоры "нормандской четверки" шагом к миру
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РИА Новости

В Госдуме назвали переговоры "нормандской четверки" шагом к миру

09:52 10.12.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийВстреча лидеров "нормандской четверки"
Встреча лидеров нормандской четверки
© РИА Новости / Алексей Никольский
Встреча лидеров "нормандской четверки"
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Главный итог саммита "нормандской четвертки" - поражение сил, пытавшихся использовать Украину как "колючую проволоку" между Россией и Евросоюзом, на переговорах был сделан шаг к миру, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" завершился в Париже в ночь на вторник.
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"Главный итог встречи в нормандском формате - это поражение тех сил, которые стояли за "партией войны" в Киеве, кто собирался воевать с Россией до последнего украинца, использовать Украину, как "колючую проволоку" между Россией и ЕС. Сделан еще один шаг к миру", - сказала Панина РИА Новости.
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"Нормандская четверка"Госдума РФЕвросоюзЕлена ПанинаПарижВ мире
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