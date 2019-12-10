В Госдуме назвали переговоры "нормандской четверки" шагом к миру

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Главный итог саммита "нормандской четвертки" - поражение сил, пытавшихся использовать Украину как "колючую проволоку" между Россией и Евросоюзом, на переговорах был сделан шаг к миру, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" завершился в Париже в ночь на вторник.
"Главный итог встречи в нормандском формате - это поражение тех сил, которые стояли за "партией войны" в Киеве, кто собирался воевать с Россией до последнего украинца, использовать Украину, как "колючую проволоку" между Россией и ЕС. Сделан еще один шаг к миру", - сказала Панина РИА Новости.