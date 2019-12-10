В Госдуме назвали переговоры "нормандской четверки" шагом к миру

"Главный итог встречи в нормандском формате - это поражение тех сил, которые стояли за "партией войны" в Киеве, кто собирался воевать с Россией до последнего украинца, использовать Украину, как "колючую проволоку" между Россией и ЕС. Сделан еще один шаг к миру", - сказала Панина РИА Новости.