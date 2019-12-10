Конгрессмены днем назовут обвинения против Трампа

По словам Энгела, он и главы других комитетов объявят об этом на пресс-конференции.

Как пишет издание, несмотря на то, что точное содержание статей импичмента остается загадкой, некоторые конгрессмены заявили, что демократы в палате представителей США могут озвучить такие обвинения, как "злоупотребление властью" и "препятствование конгрессу".