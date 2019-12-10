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Конгрессмены днем назовут обвинения против Трампа
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РИА Новости

Конгрессмены днем назовут обвинения против Трампа

05:44 10.12.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Конгрессмены во вторник в 9.00 по местному времени (17.00 мск) назовут обвинения против президента США Дональда Трампа, пишет газета Washington Post со ссылкой на главу комитета по международным делам палаты представителей США Элиота Энгела.
По словам Энгела, он и главы других комитетов объявят об этом на пресс-конференции.
Как пишет издание, несмотря на то, что точное содержание статей импичмента остается загадкой, некоторые конгрессмены заявили, что демократы в палате представителей США могут озвучить такие обвинения, как "злоупотребление властью" и "препятствование конгрессу".
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