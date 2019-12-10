В Приморье мужчина напал в магазине с ножом на бывшую девушку

ВЛАДИВОСТОК, 10 дек - РИА Новости. Житель Большого Камня в Приморье напал с ножом на бывшую сожительницу, работающую продавцом в местном магазине, девушка госпитализирована, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ.
В соцсетях опубликовано видео с камеры наблюдения в магазине. На нем видно, как мужчина валит девушку на пол и наносит ей много ножевых ранений.
"Поступило сообщение о том, что в магазине на улице Курчатова продавцу нанесены ножевые ранения. Установлено, что гражданин в ходе конфликта нанес ранения бывшей сожительнице 1991 года рождения и скрылся с места происшествия. Пострадавшая госпитализирована", - сказал собеседник агентства.
По его словам, полицейские задержали 31-летнего местного жителя. Он дал признательные показания.
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.