В Приморье мужчина напал в магазине с ножом на бывшую девушку

"Поступило сообщение о том, что в магазине на улице Курчатова продавцу нанесены ножевые ранения. Установлено, что гражданин в ходе конфликта нанес ранения бывшей сожительнице 1991 года рождения и скрылся с места происшествия. Пострадавшая госпитализирована", - сказал собеседник агентства.