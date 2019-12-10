Путин заявил, что говорить о кризисе в отношениях с ФРГ неправильно

"Является ли это каким-то кризисов в отношениях? Ничего хорошего в этом нет, но я не думаю, что есть или должен возникнуть какой-то кризис. Но в том, что мы должны в этом разобраться, и я с канцлером (ФРГ Ангелой Меркель) согласен, и мы будем делать все для того, чтобы в этом разобраться и помочь нашим немецким коллегам", - заявил Путин на пресс-конференции в Париже по итогам саммита в "нормандском" формате.