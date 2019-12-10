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Путин заявил, что говорить о кризисе в отношениях с ФРГ неправильно
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РИА Новости

Путин заявил, что говорить о кризисе в отношениях с ФРГ неправильно

02:39 10.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Ничего хорошего в высылке российских дипломатов из ФРГ нет, но говорить о кризисе в отношениях с Германией неправильно, заявил президент России Владимир Путин.
Ранее МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии. В российском МИД заявили, что Москва считает недопустимым политизированный подход к расследованию убийства. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что РФ вынуждена осуществить ответные меры.
"Является ли это каким-то кризисов в отношениях? Ничего хорошего в этом нет, но я не думаю, что есть или должен возникнуть какой-то кризис. Но в том, что мы должны в этом разобраться, и я с канцлером (ФРГ Ангелой Меркель) согласен, и мы будем делать все для того, чтобы в этом разобраться и помочь нашим немецким коллегам", - заявил Путин на пресс-конференции в Париже по итогам саммита в "нормандском" формате.
В конце августа текущего года неизвестный застрелил человека в районе Моабит. По данным газеты Berliner Kurier, мужчина получил смертельное ранение в голову. Прокуратура Берлина 24 августа сообщила, что по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии задержан 49-летний россиянин. По данным ведомства, были обнаружены "орудие убийства и, предположительно, велосипед, на котором (подозреваемый) пытался скрыться".
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
02:33
Путин прокомментировал высылку российских дипломатов из Германии
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"Нормандский" саммит в ПарижеАнгела МеркельВладимир ПутинГерманияРоссияГрузияБерлин (город)В мире
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