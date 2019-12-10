Зеленский: нет предварительных условий для новой встречи "четверки"

ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нет никаких предварительных условий для следующей встречи в "нормандском формате", нет домашнего задания.
"Нет никаких условий для следующей встречи. То есть настроения нашей сегодняшний встречи, что очень важно, встреча была долгой, сложной. Действительно, встреча больше положительная. Поэтому через четыре месяца у нас есть возможность продолжить дискуссию и увидеть результаты того, что мы сделали. Но мы не ждем выполнения каких-то результатов… Никакого домашнего задания не существует", - заявил Зеленский на итоговой пресс-конференции лидеров четырех стран.