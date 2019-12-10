Путин: жизнь простых людей в Донбассе надо улучшить сейчас

"Вот мы разговариваем о крупных проектах и гуманитарных вопросах. Давайте не будем забывать здесь о простых людях, которые там живут. Все наши договоренности должны способствовать улучшению их жизни не когда-то в будущем, а сейчас", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам "нормандского саммита".