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Путин: жизнь простых людей в Донбассе надо улучшить сейчас
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РИА Новости

Путин: жизнь простых людей в Донбассе надо улучшить сейчас

02:22 10.12.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийВстреча лидеров "нормандской четверки"
Встреча лидеров нормандской четверки
© РИА Новости / Алексей Никольский
Встреча лидеров "нормандской четверки"
ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал не забывать о простых людях в Донбассе, заявив, что договоренности лидеров "нормандской четверки" должны улучшить их жизнь не когда-то, а сейчас.

"Вот мы разговариваем о крупных проектах и гуманитарных вопросах. Давайте не будем забывать здесь о простых людях, которые там живут. Все наши договоренности должны способствовать улучшению их жизни не когда-то в будущем, а сейчас", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам "нормандского саммита".

Он, в частности, обратил внимание на необходимость увеличить количество пунктов пропуска на линии соприкосновения, а также "создать максимально комфортные условия для скорейшего, без многочасовых очередей прохождения контрольных процедур сотнями и тысячами простых людей, которые живут в этой зоне".
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"Нормандский" саммит в ПарижеСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонбассВладимир ПутинФранцияГерманияРоссияУкраинаВ мире
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