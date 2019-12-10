Путин: жизнь простых людей в Донбассе надо улучшить сейчас

ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал не забывать о простых людях в Донбассе, заявив, что договоренности лидеров "нормандской четверки" должны улучшить их жизнь не когда-то, а сейчас.
"Вот мы разговариваем о крупных проектах и гуманитарных вопросах. Давайте не будем забывать здесь о простых людях, которые там живут. Все наши договоренности должны способствовать улучшению их жизни не когда-то в будущем, а сейчас", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам "нормандского саммита".
Он, в частности, обратил внимание на необходимость увеличить количество пунктов пропуска на линии соприкосновения, а также "создать максимально комфортные условия для скорейшего, без многочасовых очередей прохождения контрольных процедур сотнями и тысячами простых людей, которые живут в этой зоне".