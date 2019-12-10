Международный день прав человека

Развитие концепции прав человека привело к тому, что права ребенка были выделены в особую категорию. В 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребенка, в которой были провозглашены социальные и правовые принципы, касающиеся защиты и благополучия детей. 20 ноября 1989 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах ребенка. Конвенция содержит 54 статьи, учитывающие практически все моменты, связанные с жизнью и положением ребенка в обществе.