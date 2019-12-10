РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T03:37+0300
https://ria.ru/20191210/1562184634.html
Международный день прав человека
https://cdn23.img.ria.ru/images/151963/04/1519630445_0:50:3072:1778_1036x0_80_0_0_74620b6ed7a38580d9b4a70a58d1cc2e.jpg
РИА Новости

Международный день прав человека

03:37 10.12.2019
2
© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкЗдание Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Ежегодно 10 декабря в мире отмечается Международный день прав человека (Human Rights Day).
В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека – первый универсальный международный акт по правам человека.
В 1950 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 423 (V), призывающую все государства и заинтересованные организации установить 10 декабря каждого года в качестве Дня прав человека.
Целью провозглашения этого дня является привлечение внимания к Всеобщей декларации прав человека как к общему идеалу для всех людей и народов.
Всеобщая декларация прав человека включает в себя широкий перечень политических, гражданских, социальных, культурных и экономических прав. Хотя декларация не является обязательным к соблюдению документом, она способствовала введению более 60 инструментов в области прав человека, сформировавших единый международный стандарт в этой области.
На ее основе осуществлялась разработка других международных соглашений. 16 декабря 1966 года Генеральной Ассамблеей ООН были приняты Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах и Международный пакт о гражданских и политических правах, которые вступили в силу в 1976 году. Заключенные под эгидой ООН четыре международных документа (Всеобщая декларация прав человека; Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах; Международный пакт о гражданских и политических правах; Факультативные протоколы к Международному пакту о гражданских и политических правах) часто называют Международным биллем о правах человека (International bill of human rights). На основе этих международных документов Совет безопасности ООН может применять принудительные санкции против тех режимов, которые допускают явные нарушения прав человека.
Ведущей структурой ООН в области прав человека является Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (Управление ООН по правам человека). Путем предоставления технических знаний и опыта и развития потенциала Управление содействует реализации международных стандартов в области прав человека на местах. Оно оказывает поддержку государствам, которые несут первоочередную ответственность за защиту прав человека, в выполнении их обязательств и помогает людям отстаивать их права. С 1 сентября 2018 года пост Верховного комиссара ООН по правам человека занимает Мишель Бачелет.
Принятие на Всемирной конференции по правам человека 1993 года Венской декларации и Программы действий, ознаменовало начало новых усилий по защите и поощрению прав человека.
Всеобщий уровень сотрудничества государств в области прав человека дополняется региональным, что дает возможность учитывать политические, исторические, культурные, экономические особенности региона и отражать все это в принимаемых документах. К ним, в частности, относятся Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года, Европейская социальная хартия 1961 года, Американская конвенция о правах человека 1969 года, Африканская хартия прав человека и народов 1981 года, Арабская хартия о правах человека 1994 года.
Права человека в области образования, культуры, науки предусмотрены в конвенциях, принятых в рамках ЮНЕСКО. В частности, 14 декабря 1960 года была принята Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования. Такой дискриминацией является всякое различие, исключение, ограничение или предпочтение, цель или следствие которого состоят в уничтожении или нарушении равенства отношений в области образования, проводимых по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, экономического положения или рождения.
Развитие концепции прав человека привело к тому, что права ребенка были выделены в особую категорию. В 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребенка, в которой были провозглашены социальные и правовые принципы, касающиеся защиты и благополучия детей. 20 ноября 1989 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах ребенка. Конвенция содержит 54 статьи, учитывающие практически все моменты, связанные с жизнью и положением ребенка в обществе.
Все ее положения сводятся к четырем требованиям, обеспечивающим права детей: выживание, развитие, защита и обеспечение участия в жизни общества.
В 1966 году была учреждена премия ООН в области прав человека, которой награждаются те, кто внес выдающийся вклад в дело поощрения и защиты прав человека. Эта премия присуждается раз в пять лет в годовщину провозглашения Всеобщей декларации прав человека. Впервые она была вручена в 1968 году. Среди предыдущих лауреатов – Джимми Картер, Мартин Лютер Кинг, Нельсон Мандела, Элеонора Рузвельт.
В 2018 году премия была присуждена активисткам Ребеке Гуйми из Танзании, Асме Джахангир из Пакистана (посмертно), Жоэнии Вапичане из Бразилии, а также ирландской организации Front Line Defenders. Они удостоились этой престижной награды за свою деятельность по защите прав женщин, коренных народов и правозащитников.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
000000
Обсудить 0
Справки
Рекомендуем
Объект газотранспортной системы Украины
Обречен на банкротство: "Нафтогаз" подготовил "Газпрому" ловушку
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Путин заявил, что доволен встречей с Зеленским
Автомобиль
Эксперт рассказал, сколько нужно прогревать автомобиль зимой
Олимпийские кольца и символ Олимпиады 1980 года в Москве у здания Олимпийского Комитета России
Стало ясно, как Россия может победить WADA
Монеты на линии упаковки
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Логотип мессенджера WhatsApp
В WhatsApp появилась функция напоминаний
Монета номиналом в два рубля 2016 года, выставленная на продажу на портале бесплатных объявлений Авито
Житель Петербурга рассказал, где взял монету за миллиард рублей
Автомобиль полиции в Париже
В Париже забросали яйцами украинцев
Памятник затопленным кораблям в Севастополе
Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию о "милитаризации" Крыма
Монета номиналом в два рубля 2016 года, выставленная на продажу на портале бесплатных объявлений Авито
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Путин попросил Зеленского повернуться для совместного фото
Зеленский оконфузился на встрече "нормандской четверки"
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Встреча лидеров "нормандской четверки" в Париже завершилась
Женщина пересчитывает полученную пенсию. Архивное фото
В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии
Президент РФ Владимир Путин
В Кремле раскрыли детали встречи Путина с Зеленским в Париже
Двухэтажный поезд Карелия на перроне вокзала в Петрозаводске
РЖД вводят новый график движения поездов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Зеленский заявил о продлении закона об особом статусе Донбасса
03:52Зеленский предложил создать в Минске отдельную подгруппу по границе
03:47Число жертв отравления аммиаком при ДТП в Мексике выросло до 9 человек
03:44Зеленский заявил о необходимости найти формат диалога с Россией
03:42Активисты у офиса Зеленского довольны переговорами в Париже
03:39В ГД предложили государству софинансировать создание компьютерных игр
03:36Зеленский пригласил журналистов из России приехать на Украину
03:36Правительству предложили два варианта ракеты для полета на Луну
03:33Зеленский: украинцы могут говорить на любом языке, в том числе русском
03:32Зеленский рассказал об обмене пленными
03:31Зеленский рассказал, как будет проходить обмен удерживаемыми лицами
03:30Рейтер: автор скандального "досье" на Трампа был другом его дочери
03:29Зеленский заявил, что не ведет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
03:26В "Куполе" рассказали о планах по увеличению гражданского производства
03:25Зеленский оценил переговоры с Путиным
03:24Зеленский: вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять
03:20Путин рассказал, зачем собираются лидеры "Нормандской четверки"
03:17Пушков: саммит вернул в деловое русло отношения Путина и Зеленского
03:14Путин ждет от Киева выполнения обязательств по амнистии в Донбассе
03:11ORSIS исключили из черного списка поставщиков оружия Армении
Лента новостейМолния