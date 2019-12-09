Бречалов представил книгу о героях Удмуртии наших дней

УФА, 9 дек - РИА Новости. Глава Удмуртии Глава Удмуртии Александр Бречалов в социальной сети презентовал книгу о 54 героях из республики, которые в наши дни спасли десятки и сотни человеческих жизней.

"В День Героев Отечества прошла презентация книги "Герои нашего времени". Вячеслав Бочаров, Сергей Маев, Игорь Быков, Григорий Желудов и еще 50 историй о людях, посвятивших свои жизни защите Родины и спасению людей", - написал Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам главы Удмуртии , "герои среди нас, ни один подвиг не будет забытым. В ближайшее время книга появится во всех школах и библиотеках республики".

По данным пресс-службы руководства региона, презентация книги прошло в Музейно-выставочном комплексе стрелкового оружия имени Михаила Калашникова, на представление издания пришли сами герои. "Главными героями встреч с подрастающим поколением стали люди, непосредственно столкнувшиеся с угрозой террора. В числе участников сегодняшнего мероприятия был и генерал-майор налоговой полиции Владимир Орехов. Он в декабре 1981 года был начальником Сарапульского горотдела управления КГБ Удмуртской АССР и вёл переговоры с террористами, которые взяли в заложники десятиклассников Сарапульской школы №12", - сообщили в пресс-службе главы Удмуртии.

На презентации также был полковник запаса, бывший руководитель следственного отдела Управления федеральной службы безопасности в Удмуртии Леонид Волков, который участвовал в боевых действиях в Чечне. На его счету сотни спасённых жизней, в их числе целый автобус детей, женщин, стариков, информирует пресс-служба.

В ведомстве рассказали, что в книгу вошёл сборник публикаций республиканских и региональных СМИ о современниках - людях, выполнявших миротворческую миссию и воинский долг по защите государственных границ России, борьбе с терроризмом. "В книге 54 героя – среди них есть и те, кто отдал свою жизнь в борьбе с терроризмом, и те, кто и сейчас живёт рядом с нами", - говорится в сообщении пресс-службы руководства региона.