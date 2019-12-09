Путин поручил провести заседание оргкомитета "Победа"

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Президент России Путин поручил провести 11 декабря в Кремле заседание организационного комитета "Победа", соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Провести 11 декабря в Московском Кремле заседание Российского организационного комитета "Победа". Администрации президента РФ, управлению делами президента РФ совместно с ФСО России обеспечить подготовку проведения заседания", - говорится в распоряжении.

Также на управделами президента возложено медицинское обеспечение участников заседания, а на управление пресс-службы и информации президента РФ - освещение заседания в СМИ.