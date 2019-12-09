РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-09T18:42+0300
https://ria.ru/20191209/1562175027.html
Путин поручил провести заседание оргкомитета "Победа"
https://cdn24.img.ria.ru/images/154786/97/1547869767_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_6ca770bf5c1a5696b3ad029c43685cda.jpg
РИА Новости

Путин поручил провести заседание оргкомитета "Победа"

18:42 09.12.2019
232
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Владимир Путин проводит заседание российского организационного комитета "Победа" в Кремле
 Владимир Путин проводит заседание российского организационного комитета Победа в Кремле
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Путин поручил провести 11 декабря в Кремле заседание организационного комитета "Победа", соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Провести 11 декабря в Московском Кремле заседание Российского организационного комитета "Победа". Администрации президента РФ, управлению делами президента РФ совместно с ФСО России обеспечить подготовку проведения заседания", - говорится в распоряжении.
Также на управделами президента возложено медицинское обеспечение участников заседания, а на управление пресс-службы и информации президента РФ - освещение заседания в СМИ.
Распоряжение вступает в силу со дня его подписания, 9 декабря.
Всероссийская акция Диктант Победы
5 ноября, 12:19
Участие в "Диктанте Победы" включат в число личных достижений абитуриента
710005
Обсудить 1
Владимир ПутинРоссияПолитика
Рекомендуем
Министерство финансов США в Вашингтоне
Минфин США ввел санкции против граждан Сербии и Венесуэлы
Высокий суд Лондона
Россия уверена в позитивном для себя решении по делу о долге Украины
Здание Государственной Думы РФ
Госдума проведёт дополнительное пленарное заседание 13 декабря
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в Елисейском дворце в Париже. 9 декабря 2019
В Париже проходят двусторонние встречи лидеров "нормандской четверки"
Вам на самом деле 78: Мединский поздравил МИА Россия сегодня
Мединский поздравил МИА "Россия сегодня" с днем рождения
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Иран заявил об отказе ЕС использовать механизм решения споров по СВПД
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Песков прокомментировал перенос встречи Путина и Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце. 9 декабря 2019
Зеленский и Меркель начали двустороннюю встречу в Париже
Протестующий размахивает флагом Ирака во время антиправительственной акции в Ан-Наджафе
Ирак обвинил четыре страны во вмешательстве в связи с протестами
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель перед началом 26-го заседания СМИД ОБСЕ
Глава дипломатии ЕС оценил перспективы "нормандского саммита"
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Зеленский и Путин встретятся до пресс-конференции нормандского саммита
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
США впервые за 25 лет перебросят в Европу военных для учений
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
В Париже началась встреча лидеров "нормандской четверки"
Встреча лидеров нормандской четверки
Эксперт: итоги "нормандского саммита" соответствуют интересам России
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
В Париже началась встреча Путина и Меркель
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:22В ЛНР призвали к активизации работы в Минске после саммита в Париже
04:17Зеленский: протесты в Киеве стали козырем Путина на саммите в Париже
04:13МИД Венесуэлы осудил новые санкции США против ряда чиновников
04:11Зеленский поручил подготовить три точки для разведения сил в Донбассе
03:52Зеленский заявил о продлении закона об особом статусе Донбасса
03:52Зеленский предложил создать в Минске отдельную подгруппу по границе
03:47Число жертв отравления аммиаком при ДТП в Мексике выросло до 9 человек
03:44Зеленский заявил о необходимости найти формат диалога с Россией
03:42Активисты у офиса Зеленского довольны переговорами в Париже
03:39В ГД предложили государству софинансировать создание компьютерных игр
03:36Зеленский пригласил журналистов из России приехать на Украину
03:36Правительству предложили два варианта ракеты для полета на Луну
03:33Зеленский: украинцы могут говорить на любом языке, в том числе русском
03:32Зеленский рассказал об обмене пленными
03:31Зеленский рассказал, как будет проходить обмен удерживаемыми лицами
03:30Рейтер: автор скандального "досье" на Трампа был другом его дочери
03:29Зеленский заявил, что не ведет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
03:26В "Куполе" рассказали о планах по увеличению гражданского производства
03:25Зеленский оценил переговоры с Путиным
03:24Зеленский: вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять
Лента новостейМолния