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От Арбата до Ходынки: как благоустраивали Москву последние 9 лет
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РИА Новости

От Арбата до Ходынки: как благоустраивали Москву последние 9 лет

18:00 09.12.2019 (обновлено: 18:28 09.12.2019)
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© Фото : предоставлено пресс-службой Департамента капитального ремонта г. МосквыТверская
Тверская
© Фото : предоставлено пресс-службой Департамента капитального ремонта г. Москвы
МОСКВА, 9 дек - Департамент капитального ремонта города Москвы. Москва по праву считается одним из самых современных городов мира, лидируя по количеству благоустроенных парков и общественных пространств. Комплекс мер, реализованный для инновационного развития столицы, позволил получить городу множество наград.
Согласно консалтинговой компании Resonance, в прошлом году Москва вошла в десятку городов мира с лучшими условиями для жизни, а в конце ноября этого года столица России была признана победителем в номинации "Лучшее туристическое направление. Город" престижной международной премии World Travel Awards. Помимо российской столицы, в номинации были представлены крупнейшие города мира: Лондон, Нью-Йорк, Париж, Лиссабон, Сидней и другие. Кроме того, в середине ноября этого года город занял 38-е из 500 мест в последнем рейтинге Innovation Cities Global Index, опубликованном компанией 2thinknow. Москва поднялась на 150 позиций за семь лет.
Немаловажен для достигнутого результата вклад новой урбанистической идеологии. Всего с 2011 года были приведены в порядок 732 парка и озелененных территорий, а также 410 общественных пространств и улиц. Только за последние четыре года в столичных парках, скверах и рекреационных зонах создали и обновили более 660 спортивных площадок. В 2016 году была обновлена и обустроена 61 площадка, в 2017 году — 208, в 2018 году — 141, а в 2019 - 251. Также в этом году были благоустроены около 2,5 тыс. дворов, свыше 200 парков, улиц и других городских объектов.
© Фото : предоставлено пресс-службой Департамента капитального ремонта г. МосквыСадовое кольцо
Садовое кольцо
© Фото : предоставлено пресс-службой Департамента капитального ремонта г. Москвы
Садовое кольцо
Разработкой и реализацией государственных программ в сфере благоустройства городской среды, общественных пространств и парковых территорий занимается Комплекс городского хозяйства города Москвы и Департамент капитального ремонта города Москвы.
За 9 лет преобразилась 31 набережная, среди которых Озерковская, Овчинниковская, Крымская, Якиманская, Пречистенская, Москворецкая и другие.
Количество пешеходов на благоустроенных улицах увеличилось в среднем в 2-4 раза.
В коротких видеороликах #МоскваЛучшийГородЗемли Музыкант DJ Smash, певица Анастасия Стоцкая, актер Михаил Полицеймако, актриса Елена Захарова, актер Вячеслав Разбегаев, актриса и телеведущая Анастасия Макеева, народная артистка России Алена Яковлева, Народная Артистка РСФСР Надежда Бабкина, российская актриса и телеведущая Анна Цуканова-Котт, российский фигурист, заслуженный мастер спорта России и Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин поделились впечатлениями о том, как изменилась Москва за последние несколько лет. Звёзды прогулялись по известным городским локациям - будь то Петровка или Печатники, Ходынское поле или Белорусский вокзал. Для многих из них слова “Арбат”, “Тверская” и “Никольская” - это не просто звуки, а места, где они родились и провели детство.
“Здесь, где я иду, совсем недавно была проезжая часть, по обеим сторонам дороги стояли припаркованные машины”, - вспоминает в одном из роликов Анастасия Стоцкая, прогуливаясь по Никольской улице. "Москва – стала звучать лучше!", - добавляет DJ Smash, автор одного из хитов конца 2000-х "Moscow never sleeps". "Раньше здесь были палатки, грязюка, вот здесь стояла огромная парковка, а сейчас посмотри - травка, деревья, красотища", - говорит Михаил Полицеймако дочке Эмилии, гуляя по Садово-Черногрязской улице. “Мой родной, мой любимый Новый Арбат превратился в одну из красивейших улиц мира”, - уверена Елена Захарова. “Для меня красота в мелочах – пройтись после спектакля с букетом от поклонников по Дмитровке, заглянуть с друзьями на живописную веранду, а потом снова на свидание с любимым городом”, - перечисляет Анастасия Макеева. “Центр выглядит прекрасно”, - считает Алёна Яковлева.
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В 2020 году планируется провести мероприятия по благоустройству около 1 тыс. га общественных пространств и улиц, а также набережных Москва-реки, 151 парка и сквера, а также почти 4 тыс. дворов. Всего до 2023 года будет преобразовано более 72 км набережных Москвы-реки.
Коммуникационный партнёр проекта - агентство Бюро №1
Контакты:
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gs@bureau1.ru, +7(909) 634-75-85
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