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Видеомост Москва – Симферополь по итогам визита делегации РК в Сербию
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РИА Новости

Видеомост Москва – Симферополь по итогам визита делегации РК в Сербию

17:06 09.12.2019
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10 декабря в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Симферополь по итогам визита делегации Республики Крым в Республику Сербия 4–7 декабря.
Участник в Москве:
- заместитель председателя Совета министров Республики Крым – постоянный представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации Георгий МУРАДОВ.

В Симферополе:
- заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Эдип ГАФАРОВ.

Речь пойдет об активизации борьбы миролюбивых сил Европейского континента за прекращение конфронтации с Россией, обеспечении европейской безопасности, в том числе о полном выполнении Минских договоренностей по Юго-Востоку Украины, об отказе ЕС от режима незаконных антироссийских санкций и искусственных ограничений, о прекращении экономической, политической и гуманитарной блокады Крыма, о расширении контактов европейских парламентариев и общественных деятелей с представителями Крыма, развитии межпарламентского диалога.

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