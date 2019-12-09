Видеомост Москва – Симферополь по итогам визита делегации РК в Сербию

Участник в Москве:
- заместитель председателя Совета министров Республики Крым – постоянный представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации Георгий МУРАДОВ.
В Симферополе:
- заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Эдип ГАФАРОВ.
Речь пойдет об активизации борьбы миролюбивых сил Европейского континента за прекращение конфронтации с Россией, обеспечении европейской безопасности, в том числе о полном выполнении Минских договоренностей по Юго-Востоку Украины, об отказе ЕС от режима незаконных антироссийских санкций и искусственных ограничений, о прекращении экономической, политической и гуманитарной блокады Крыма, о расширении контактов европейских парламентариев и общественных деятелей с представителями Крыма, развитии межпарламентского диалога.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- заместитель председателя Совета министров Республики Крым – постоянный представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации Георгий МУРАДОВ.
В Симферополе:
- заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Эдип ГАФАРОВ.
Речь пойдет об активизации борьбы миролюбивых сил Европейского континента за прекращение конфронтации с Россией, обеспечении европейской безопасности, в том числе о полном выполнении Минских договоренностей по Юго-Востоку Украины, об отказе ЕС от режима незаконных антироссийских санкций и искусственных ограничений, о прекращении экономической, политической и гуманитарной блокады Крыма, о расширении контактов европейских парламентариев и общественных деятелей с представителями Крыма, развитии межпарламентского диалога.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/