Видеомост Москва – Симферополь по итогам визита делегации РК в Сербию

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10 декабря в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Симферополь по итогам визита делегации Республики Крым в Республику Сербия 4–7 декабря.