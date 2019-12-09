В Афинах подорвали автомобиль директора тюремной больницы

АФИНЫ, 9 дек – РИА Новости. Автомобиль директора тюремной больницы взорвали в Афинах, полиция обещает наказать виновных, сообщила генеральный секретарь антикриминальной политики София Николау.
Бомба в машине начальницы психиатрической больницы тюрьмы Коридаллос была взорвана в 2.30 ночи (3.30 мск). Машина сгорела. Расследование начала пожарная служба, но когда стало известно, кому принадлежит автомобиль, оно было передано полиции.
"Взрыв бомбы в машине директора психиатрической больницы Коридаллос является преступным деянием, начались все необходимые для расследования процедуры. Я уверена, что полиция и судебные органы успешно расследуют это дело, и вскоре виновные будут арестованы и предстанут перед судом", - заявила Николау.
"Случаи жестокого насилия и терроризма против любого гражданина страны осуждаются и наказываются", - сообщила генеральный секретарь.
Николау заявила, что генеральный секретариат занимается вопросами надлежащей работы центров содержания под стражей и модернизацией пенитенциарной системы страны.
На афинскую тюрьму Коридаллос неоднократные жаловались правозащитные организации, заключенные говорят об "ужасающих условиях". Новое правительство Греции пообещало снести тюрьму, на ее месте построить парк, а заключенных перевести в новые тюрьмы.
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