В Афинах подорвали автомобиль директора тюремной больницы

Полиция у здания посольства РФ в Афинах

АФИНЫ, 9 дек – РИА Новости. Автомобиль директора тюремной больницы взорвали в Автомобиль директора тюремной больницы взорвали в Афинах , полиция обещает наказать виновных, сообщила генеральный секретарь антикриминальной политики София Николау.

Бомба в машине начальницы психиатрической больницы тюрьмы Коридаллос была взорвана в 2.30 ночи (3.30 мск). Машина сгорела. Расследование начала пожарная служба, но когда стало известно, кому принадлежит автомобиль, оно было передано полиции.

"Взрыв бомбы в машине директора психиатрической больницы Коридаллос является преступным деянием, начались все необходимые для расследования процедуры. Я уверена, что полиция и судебные органы успешно расследуют это дело, и вскоре виновные будут арестованы и предстанут перед судом", - заявила Николау.

"Случаи жестокого насилия и терроризма против любого гражданина страны осуждаются и наказываются", - сообщила генеральный секретарь.

Николау заявила, что генеральный секретариат занимается вопросами надлежащей работы центров содержания под стражей и модернизацией пенитенциарной системы страны.