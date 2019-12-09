РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2019-12-09T16:25+0300
https://ria.ru/20191209/1562167305.html
В Московской области открыли сезон на горнолыжных курортах
https://cdn21.img.ria.ru/images/156216/68/1562166831_0:200:1501:1044_1036x0_80_0_0_65d20eaf8a418acc6d67914fa24602bd.jpg
РИА Новости

В Московской области открыли сезон на горнолыжных курортах

16:25 09.12.2019
12
© РИА Новости / Валерий МельникоСноубордисты на территории спортивного парка "Волен" в Московской области
Сноубордисты на территории спортивного парка Волен в Московской области
© РИА Новости / Валерий Мельнико
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Дмитровском городском округе прошел фестиваль "Спорт! Снег! Смех!". На мероприятии официально дали старт спортивной части проекта "Зима в Подмосковье", сообщил телеканал "360".
Праздник "Спорт! Снег! Смех!" прошел на двух площадках – в центре Дмитрова и на горнолыжном курорте Леонида Тягачева. Любители лыжного спорта уже могут приехать в муниципалитет и покататься – на склонах лежит специальный снег.
"Все думают, что в Дмитрове до сих пор нет снега. На самом деле только в Дмитрове шесть горнолыжных курортов, и абсолютно все склоны заснежены. Я сегодня первый раз, я „чайник“, и такое удовольствие. Лыжи катятся идеально, видите, люди до сих пор катаются, хотя уже достаточно поздно. Поэтому милости просим! Со всех областей приезжайте к нам, очень доступно, и когда еще по всей Центральной России дождливо, у нас настоящая зимняя сказка", – рассказала вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова.
Дети катаются на коньках
3 декабря, 16:39Новости Подмосковья
Новые маршруты и развлечения подготовили для "Зимы в Подмосковье"
Кроме того, в Московской области работают горнолыжные курорты в Балашихе, Раменском и Серпухове. Их склоны тоже покрыты снегом и могут принимать посетителей.
По ее словам, в Московской области можно насладиться чистым воздухом, посетить музеи, выставки и театры, позаниматься спортом. Наталья Виртуозова поделилась своими впечатлениями от первого опыта горнолыжного катания.
"Когда что-то делаешь первый раз, вначале лениво. Я считаю, что люди обманывают, когда говорят, что страшно. Нет, лениво, жутко лениво! Выйти из тепла, переодеться, пойти, казаться смешным, неловким – вот это все лениво. Главное – отбросить лень, встать и почувствовать, что все только начинается", – отметила она.
Стартовал второй сезон проекта "Зима в Подмосковье" 16 ноября на выставке Марка Шагала в музейно-выставочном комплексе "Новый Иерусалим".
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская область
Рекомендуем
Собака породы дратхаар во время состязаний
Праздник русской псовой охоты пройдёт в Липецкой области
В Москве пройдет Red Apple Festival
В Москве пройдет Red Apple Festival
Строительство развязки четвертого пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги
Новые дорожные развязки откроют в Московской области до конца года
Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба
Премьер-министр Абхазии поздравил Виталия Мутко с днем рождения
Председатель Союза виноградарей и виноделов России, генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции по итогам национального проекта Винный гид России - 2019
Киселев поздравил МИА "Россия сегодня" с днем рождения
Бульдозер на полигоне твердых бытовых отходов возле Каменска-Уральского Свердловской области.
Минприроды предупредило об опасности мусорного коллапса
Международная акция по истории – нескучный тест пройдет для всех
Международная акция по истории – нескучный тест – пройдет для всех
Маршал Советского Союза Жуков
Россияне выбрали Жукова, Суворова и Кутузова героями Отечества
Вид на город Паттайя
В Таиланде совершено нападение на туриста
Председатель Синьцзян-Уйгурского автономного района Шохрат Закир наблюдает за выступлением танцовщиц из Синьцзяна перед пресс-конференцией в Пекине
Синьцзян: жить без экстремизма
Пожилые горожане катаются на лыжах
В Москве создали карту зимних активностей для старшего поколения
Остров Ольхон на озере Байкал
Медведев раскритиковал темпы ремонта очистных сооружений на Байкале
Пациенты записываются на прием к врачу через электронные терминалы в городской поликлинике № 68 в Москве
Утверждена программа госгарантий бесплатной медпомощи на 2020 год
Автомобильное движение во время снегопада в Москве
Москвичей предупредили о пике предновогодних пробок
Тоскана
В Тоскане зафиксировали около 60 подземных толчков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35"Холодно": глава офиса Зеленского увел его от журналистов
04:27Помпео ответил, каково принимать Лаврова на фоне импичмента Трампа
04:22В ЛНР призвали к активизации работы в Минске после саммита в Париже
04:17Зеленский: протесты в Киеве стали козырем Путина на саммите в Париже
04:13МИД Венесуэлы осудил новые санкции США против ряда чиновников
04:11Зеленский поручил подготовить три точки для разведения сил в Донбассе
03:52Зеленский заявил о продлении закона об особом статусе Донбасса
03:52Зеленский предложил создать в Минске отдельную подгруппу по границе
03:47Число жертв отравления аммиаком при ДТП в Мексике выросло до 9 человек
03:44Зеленский заявил о необходимости найти формат диалога с Россией
03:42Активисты у офиса Зеленского довольны переговорами в Париже
03:39В ГД предложили государству софинансировать создание компьютерных игр
03:36Зеленский пригласил журналистов из России приехать на Украину
03:36"Роскосмос" предложил два варианта ракеты для полета на Луну
03:33Зеленский: украинцы могут говорить на любом языке, в том числе русском
03:32Зеленский рассказал об обмене пленными
03:31Зеленский рассказал, как будет проходить обмен удерживаемыми лицами
03:30Рейтер: автор скандального "досье" на Трампа был другом его дочери
03:29Зеленский заявил, что не ведет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
03:26В "Куполе" рассказали о планах по увеличению гражданского производства
Лента новостейМолния