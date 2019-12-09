В Московской области открыли сезон на горнолыжных курортах

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Дмитровском городском округе прошел фестиваль "Спорт! Снег! Смех!". На мероприятии официально дали старт спортивной части проекта "Зима в Подмосковье", сообщил телеканал В Дмитровском городском округе прошел фестиваль "Спорт! Снег! Смех!". На мероприятии официально дали старт спортивной части проекта "Зима в Подмосковье", сообщил телеканал "360"

Праздник "Спорт! Снег! Смех!" прошел на двух площадках – в центре Дмитрова и на горнолыжном курорте Леонида Тягачева. Любители лыжного спорта уже могут приехать в муниципалитет и покататься – на склонах лежит специальный снег.

"Все думают, что в Дмитрове до сих пор нет снега. На самом деле только в Дмитрове шесть горнолыжных курортов, и абсолютно все склоны заснежены. Я сегодня первый раз, я „чайник“, и такое удовольствие. Лыжи катятся идеально, видите, люди до сих пор катаются, хотя уже достаточно поздно. Поэтому милости просим! Со всех областей приезжайте к нам, очень доступно, и когда еще по всей Центральной России дождливо, у нас настоящая зимняя сказка", – рассказала вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова.

Кроме того, в Московской области работают горнолыжные курорты в Балашихе, Раменском и Серпухове. Их склоны тоже покрыты снегом и могут принимать посетителей.

По ее словам, в Московской области можно насладиться чистым воздухом, посетить музеи, выставки и театры, позаниматься спортом. Наталья Виртуозова поделилась своими впечатлениями от первого опыта горнолыжного катания.

"Когда что-то делаешь первый раз, вначале лениво. Я считаю, что люди обманывают, когда говорят, что страшно. Нет, лениво, жутко лениво! Выйти из тепла, переодеться, пойти, казаться смешным, неловким – вот это все лениво. Главное – отбросить лень, встать и почувствовать, что все только начинается", – отметила она.