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Карачаево-Черкесская Республика
2019-12-09T16:20+0300
https://ria.ru/20191209/1562166839.html
Глава КЧР поздравил жителей региона с Днем героев Отечества
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РИА Новости

Глава КЧР поздравил жителей региона с Днем героев Отечества

16:20 09.12.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРГлава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
ЧЕРКЕССК, 9 дек – РИА Новости. Глава КЧР Рашид Темрезов поздравил жителей региона с Днем Героев Отечества.
Памятная дата была установлена двенадцать лет назад – в 2007 году.

"Каждый из них, совершая подвиг, защищая Отечество или спасая человеческие жизни, меньше всего думал о себе. Герои Отечества - пример настоящего патриотизма и отваги для всех, а особенно для нашей молодежи! Вечная память павшим и слава тем, кто сегодня своим трудом и героизмом славит нашу Родину", - написал глава республики в своем официальном аккаунте в Инстаграм.

Карачаево-Черкесия является родиной 29 Героев Советского Союза и Российской Федерации, 8 полных кавалеров Ордена Славы.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаОбщество
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