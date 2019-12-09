Глава КЧР поздравил жителей региона с Днем героев Отечества

"Каждый из них, совершая подвиг, защищая Отечество или спасая человеческие жизни, меньше всего думал о себе. Герои Отечества - пример настоящего патриотизма и отваги для всех, а особенно для нашей молодежи! Вечная память павшим и слава тем, кто сегодня своим трудом и героизмом славит нашу Родину", - написал глава республики в своем официальном аккаунте в Инстаграм.