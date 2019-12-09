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В ОП заявили, что Михеева привнесет много позитивных инициатив
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РИА Новости

В ОП заявили, что Михеева привнесет много позитивных инициатив

15:57 09.12.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийЛидия Михеева во время встречи президента РФ Владимира Путина с членами Общественной палаты
Лидия Михеева во время встречи президента РФ Владимира Путина с членами Общественной палаты
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Лидия Михеева, избранная новым секретарем Общественной палаты, привнесет много новых позитивных инициатив, она крайне трепетно относится ко всем обращениям граждан, сообщила РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.
Предыдущий глава ОП РФ Валерий Фадеев в октябре был назначен советником президента России и председателем СПЧ. Михеева была избрана секретарем ОП РФ на пленарном заседании в понедельник путем общего голосования членов палаты.
"Я знаю Лидию Юрьевну как большого профессионала своего дела. При ее активном участии Общественная палата РФ начала проводить "нулевые чтения" законопроектов, и сегодня это направление деятельности института крайне востребовано и со стороны общества, и со стороны власти", - рассказала Сутормина.
Она отметила, что Михеева трепетно относится ко всем обращениям граждан, которые поступают в палату.
"Уверена, что в новом качестве она привнесет в Общественную палату РФ много новых позитивных инициатив, направленных на развитие гражданского общества", - добавила Сутормина.
Председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Владислав Гриб (слева) и секретарь ОП РФ Валерий Фадеев
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Лидия МихееваЕлена СуторминаВалерий ФадеевМоскваРоссияОбщество
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