В ОП заявили, что Михеева привнесет много позитивных инициатив

"Я знаю Лидию Юрьевну как большого профессионала своего дела. При ее активном участии Общественная палата РФ начала проводить "нулевые чтения" законопроектов, и сегодня это направление деятельности института крайне востребовано и со стороны общества, и со стороны власти", - рассказала Сутормина.