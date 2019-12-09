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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
2019-12-09T15:03+0300
https://ria.ru/20191209/1562161210.html
Форум молодых инженеров пройдет в Москве
https://cdn23.img.ria.ru/images/155979/50/1559795014_0:0:3134:1764_1036x0_80_0_0_cc9ddef99d748d62b7bcef582fd98a48.jpg
РИА Новости

Форум молодых инженеров пройдет в Москве

15:03 09.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВиды Москвы
Виды Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Первый форум молодых инженеров PROMFEST "Нержавая профессия" стартует в Москве в среду, 11 сентября, сообщает пресс-служба городского Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), который выступает организатором мероприятия.
Основная цель форума - актуализировать общую картину рынка труда инженерных профессий в столице для работников и работодателей, обозначить компетенции, которые необходимо усилить для успешной конкуренции, говорится в сообщении.

"Мероприятие объединит бизнес, топ-менеджеров промышленного и научного сектора, представителей органов государственной власти, специалистов и студентов, обучающихся по техническим и IT-специальностям. Свое участие подтвердили более 500 человек, в том числе студенты из 35 вузов, представители более 70 компаний и свыше 30 экспертов", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.

В ходе мероприятия запланирована пленарная дискуссия, посвященная будущему промышленности и неизбежной трансформации инженерных специальностей. Реальные истории построения карьеры и участия в крупных проектах будут представлены в stand-up выступлениях инженеров.
Также на площадке форума пройдет ярмарка вакансий и мастер-классы по направлениям: "Мобильная робототехника", "Графический дизайн", "Управление беспилотными летательными аппаратами" и др. Участники смогут принять участие в экскурсии по предприятиям, работающим на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) Технополис "Москва".
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Именно площадка "Технополис "Москва" станет местом проведения форума. В пресс-службе напомнили, что резидентами "Технополиса" на данный момент являются 62 компании, которые создали 5,8 тысячи рабочих мест и осуществили инвестиции в размере 24 миллиарда рублей
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