Форум молодых инженеров пройдет в Москве

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Первый форум молодых инженеров PROMFEST "Нержавая профессия" стартует в Первый форум молодых инженеров PROMFEST "Нержавая профессия" стартует в Москве в среду, 11 сентября, сообщает пресс-служба городского Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), который выступает организатором мероприятия.

Основная цель форума - актуализировать общую картину рынка труда инженерных профессий в столице для работников и работодателей, обозначить компетенции, которые необходимо усилить для успешной конкуренции, говорится в сообщении.

"Мероприятие объединит бизнес, топ-менеджеров промышленного и научного сектора, представителей органов государственной власти, специалистов и студентов, обучающихся по техническим и IT-специальностям. Свое участие подтвердили более 500 человек, в том числе студенты из 35 вузов, представители более 70 компаний и свыше 30 экспертов", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.

В ходе мероприятия запланирована пленарная дискуссия, посвященная будущему промышленности и неизбежной трансформации инженерных специальностей. Реальные истории построения карьеры и участия в крупных проектах будут представлены в stand-up выступлениях инженеров.

Также на площадке форума пройдет ярмарка вакансий и мастер-классы по направлениям: "Мобильная робототехника", "Графический дизайн", "Управление беспилотными летательными аппаратами" и др. Участники смогут принять участие в экскурсии по предприятиям, работающим на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) Технополис "Москва".