В правительство сдали 126 тысяч подписей против вылова китообразных

"Если не будет чётко прописанного в законе запрета на вылов, косаток и белух опять будут ловить и продавать в Китай. Для крупных китов невозможно создать приемлемые условия в океанариумах. Если мы этого не предотвратим, китайский бизнес, как пылесос, буквально высосет косаток и белух из наших морей", - говорит Таргулян.

В 2018 году в "китовой тюрьме" в бухте Средняя в Приморье нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. К решению проблемы подключился президент РФ Владимир Путин - он поручил профильным министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Десятого ноября в Японском море выпустили последних белух.