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В правительство сдали 126 тысяч подписей против вылова китообразных
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РИА Новости

В правительство сдали 126 тысяч подписей против вылова китообразных

15:02 09.12.2019
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© Фото : пресс-служба ВНИРОКосатки
Косатки
© Фото : пресс-служба ВНИРО
Косатки. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 9 дек - РИА Новости. Представители российского отделения Greenpeace и коалиции "За свободу косаток и белух" 9 ноября сдали в Дом Правительства России почти 126 тысяч подписей под петициями о запрете вылова китообразных в учебных и культурно-просветительских целях, сообщил РИА Новости эксперт российского отделения Greenpeace Оганес Таргулян.
"Подписи под обращением на имя заместителя председателя правительства РФ Алексея Гордеева были собраны под двумя петициями — на сайте российского отделения Greenpeace - 76 589 подписей - и на платформе Change.org - 49 352 подписи", - сказал Таргулян.
Директор проекта Китовый заповедник Чарльз Виник
11 ноября, 18:59
Эксперт назвал освобождение животных из "китовой тюрьмы" примером для мира
Он отметил, что подписи собирались, чтобы не допустить повторения "китовой тюрьмы", где держали косаток и белух.
"Если не будет чётко прописанного в законе запрета на вылов, косаток и белух опять будут ловить и продавать в Китай. Для крупных китов невозможно создать приемлемые условия в океанариумах. Если мы этого не предотвратим, китайский бизнес, как пылесос, буквально высосет косаток и белух из наших морей", - говорит Таргулян.
В 2018 году в "китовой тюрьме" в бухте Средняя в Приморье нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. К решению проблемы подключился президент РФ Владимир Путин - он поручил профильным министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Десятого ноября в Японском море выпустили последних белух.
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова
27 сентября, 03:35
Росприроднадзор предварительно запретил вылов морских животных в 2020 году
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GreenpeaceРоссияОбщество
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