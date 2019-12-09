В Москве проверяют 22 объекта после сообщений о минировании

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Угрозы устроить взрыв в Москве в понедельник поступили уже в адрес 22 объектов, в том числе шести торговых центров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось о проверке Храма Христа Спасителя, Тимирязевского и Солнцевского районных судов и 13 школ. Из торгового центра "Город" на шоссе Энтузиастов эвакуировали 1,3 тысячи человек, еще не менее 750 - из универмага "Цветной".
"По последним данным, угрозы получили 22 объекта с массовым пребыванием людей: шесть ТЦ, 13 школ, два суда и Храм Христа Спасителя", - уточнил собеседник агентства.
Волна "минирований" судов Москвы и Петербурга длился уже вторую неделю. Практически каждый день разные суды получают письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ.