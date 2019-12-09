Кику выступил против ограничений в отношении российских телеканалов

КИШИНЕВ, 9 дек — РИА Новости. Премьер Молдавии Премьер Молдавии Ион Кику на брифинге в понедельник заявил, что выступает за открытость медийного рынка и полагает, что молдавские потребители информации должны иметь доступ к любым ее источникам.

В 2017 году парламент принял законопроект по борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской. Документ запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных программ или других программ разрешена. В июле парламент Молдавии принял новый кодекс ТВ- и радиовещания, который оставляет в силе запрет на трансляцию российских новостных программ.

Отвечая на вопрос журналистов о том, считает ли премьер возможным отменить ограничения в вещании зарубежных телеканалов, в частности, ретранслируемых из РФ, Кику заявил, что выступает за "полную открытость" по отношению к СМИ.

"Я лично считаю, что пресса должна быть свободной, а получатели информации должны иметь доступ к любой информации, за исключением той, что искажает правду, продвигает экстремизм или насилие. Все СМИ, которые передают информацию с соблюдением деонтологического кодекса, должны иметь доступ на рынок Молдавии", - отметил глава кабмина.