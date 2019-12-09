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Кику выступил против ограничений в отношении российских телеканалов
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РИА Новости

Кику выступил против ограничений в отношении российских телеканалов

14:01 09.12.2019
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© Sputnik / Родион ПрокаПремьер-министр Молдавии Ион Кику
Премьер-министр Молдавии Ион Кику
© Sputnik / Родион Прока
КИШИНЕВ, 9 дек — РИА Новости. Премьер Молдавии Ион Кику на брифинге в понедельник заявил, что выступает за открытость медийного рынка и полагает, что молдавские потребители информации должны иметь доступ к любым ее источникам.
В 2017 году парламент принял законопроект по борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской. Документ запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных программ или других программ разрешена. В июле парламент Молдавии принял новый кодекс ТВ- и радиовещания, который оставляет в силе запрет на трансляцию российских новостных программ.
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Отвечая на вопрос журналистов о том, считает ли премьер возможным отменить ограничения в вещании зарубежных телеканалов, в частности, ретранслируемых из РФ, Кику заявил, что выступает за "полную открытость" по отношению к СМИ.
"Я лично считаю, что пресса должна быть свободной, а получатели информации должны иметь доступ к любой информации, за исключением той, что искажает правду, продвигает экстремизм или насилие. Все СМИ, которые передают информацию с соблюдением деонтологического кодекса, должны иметь доступ на рынок Молдавии", - отметил глава кабмина.
Ранее о намерении отменить ограничения для вещания российских каналов говорил президент Игорь Додон. О том, что подобный проект могут рассмотреть депутаты, говорила и спикер парламента, глава Соцпартии Молдавии Зинаида Гречаный.
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