В Дании отменили конференцию к юбилею НАТО из-за требований США

"К сожалению, американский посол не захотела участия мистера Слоана. Так как посольство выступает соорганизатором мероприятия, у Датского атлантического совета нет иного выбора, кроме как отменить его участие", - говорится в сообщении.

"После серьезных раздумий мы решили не продолжать организацию конференции. Процесс стал слишком проблематичным, мы не можем участвовать в конференции сами, не говоря уже о том, чтобы предлагать участие нашим экспертам", - заявил в пресс-релизе генеральный секретарь организации Ларс Струве.