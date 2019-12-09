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В Дании отменили конференцию к юбилею НАТО из-за требований США
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РИА Новости

В Дании отменили конференцию к юбилею НАТО из-за требований США

13:53 09.12.2019
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид на Копенгаген
Вид на Копенгаген
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Вид на Копенгаген. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 9 дек - РИА Новости. Датский атлантический совет не будет проводить конференцию, приуроченную к 70-летнему юбилею НАТО, после требований посольства США отменить участие эксперта, критически высказывающегося о политике американского президента Дональда Трампа, сообщается в пресс-релизе организации.
Посол США в Дании Карла Сандс была недовольна приглашением на конференцию аналитика Стенли Слоана, являющегося экспертом американского отделения Атлантического совета. В своих аккаунтах в Twitter и Facebook Слоан критикует политику президента Трампа.
"К сожалению, американский посол не захотела участия мистера Слоана. Так как посольство выступает соорганизатором мероприятия, у Датского атлантического совета нет иного выбора, кроме как отменить его участие", - говорится в сообщении.
"После серьезных раздумий мы решили не продолжать организацию конференции. Процесс стал слишком проблематичным, мы не можем участвовать в конференции сами, не говоря уже о том, чтобы предлагать участие нашим экспертам", - заявил в пресс-релизе генеральный секретарь организации Ларс Струве.
Конференция должна была состояться в Копенгагене 10 декабря.
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Датский атлантический советДональд ТрампНАТОДанияСтокгольм (город)СШАВ мире
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