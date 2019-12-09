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МИД предупредил россиян о продолжающихся акциях протеста во Франции
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РИА Новости

МИД предупредил россиян о продолжающихся акциях протеста во Франции

13:50 09.12.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. МИД России предупредил россиян о продолжающихся акциях протеста во Франции 10 декабря, в связи с чем вероятны сбои в работе наземного транспорта и метрополитена.
"Франция – 10 декабря по всей стране ожидаются дальнейшие акции протеста в рамках продолжающейся общенациональной забастовки против пенсионной реформы; высока вероятность сбоев в работе наземного транспорта, столичного метрополитена; отмены/задержки движения поездов", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
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Также ведомство предупреждает, что в столице и крупных городах Колумбии 9-10 декабря ожидаются очередные манифестации в рамках продолжающейся общенациональной забастовки, массовые скопления людей, повышенные меры безопасности, возможны ограничения дорожного движения вблизи мест проведения акций.
В Новой Зеландии 9 декабря на острове Уайт-Айленд (залив Пленти) действует предупреждение в связи с усилением вулканической активности, введены ограничения на пролет авиации, возможны сбои регулярного авиасообщения, отметили в МИД.
Масштабная забастовка против пенсионной реформы, в которой принимают участие разные категории французов, в том числе транспортники, началась 5 декабря. С прошлого четверга в движении общественного транспорта наблюдаются большие перебои: закрыты большинство линий метро в Париже, сокращено количество пригородных парижских электричек RER, автобусов и трамваев. Значительно нарушено движение поездов по всей Франции. Поводом для недовольства французов послужила объявленная правительством пенсионная реформа, которая может лишить некоторые категории работников ряда привилегий.
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