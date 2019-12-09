МИД предупредил россиян о продолжающихся акциях протеста во Франции

Также ведомство предупреждает, что в столице и крупных городах Колумбии 9-10 декабря ожидаются очередные манифестации в рамках продолжающейся общенациональной забастовки, массовые скопления людей, повышенные меры безопасности, возможны ограничения дорожного движения вблизи мест проведения акций.

В Новой Зеландии 9 декабря на острове Уайт-Айленд (залив Пленти) действует предупреждение в связи с усилением вулканической активности, введены ограничения на пролет авиации, возможны сбои регулярного авиасообщения, отметили в МИД.

Масштабная забастовка против пенсионной реформы, в которой принимают участие разные категории французов, в том числе транспортники, началась 5 декабря. С прошлого четверга в движении общественного транспорта наблюдаются большие перебои: закрыты большинство линий метро в Париже, сокращено количество пригородных парижских электричек RER, автобусов и трамваев. Значительно нарушено движение поездов по всей Франции. Поводом для недовольства французов послужила объявленная правительством пенсионная реформа, которая может лишить некоторые категории работников ряда привилегий.