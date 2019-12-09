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МИД осудил использование темы прав человека в конъюнктурных интересах
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РИА Новости

МИД осудил использование темы прав человека в конъюнктурных интересах

13:49 09.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Использование рядом стран темы прав человека в своих конъюнктурных интересах вызывает у Москвы сожаление, говорится в комментарии МИД РФ в преддверии Дня прав человека, который будет отмечаться 10 декабря.
"Вызывает сожаление политика ряда стран, нацеленная на задействование вопросов прав человека в своих узких конъюнктурных политических и экономических интересах, в том числе для вмешательства во внутренние дела суверенных государств", - говорится в комментарии ведомства.
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Российский МИД отмечает, что Москва всегда выступала против таких подходов и указывала на безальтернативность конструктивного международного сотрудничества в области защиты прав человека. Россия считает недопустимой политику двойных стандартов и видит необходимость уважения национальных, культурных и исторических особенностей развития разных государств.
Этот подход РФ будет использовать в случае избрания в Совет ООН по правам человека на 2021-2023 годы. "Убеждены, что избрание России в этот важный межправительственный орган ООН будет способствовать налаживанию конструктивного диалога по всему спектру международной правозащитной повестки дня", - говорится в комментарии МИД.
День прав человека отмечается 10 декабря. В этот день в 1948 году генассамблея ООН одобрила Всеобщую декларацию прав человека, которая заложила основу современной международной системы защиты прав человека.
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