МИД осудил использование темы прав человека в конъюнктурных интересах

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Использование рядом стран темы прав человека в своих конъюнктурных интересах вызывает у Москвы сожаление, говорится в комментарии Использование рядом стран темы прав человека в своих конъюнктурных интересах вызывает у Москвы сожаление, говорится в комментарии МИД РФ в преддверии Дня прав человека, который будет отмечаться 10 декабря.

"Вызывает сожаление политика ряда стран, нацеленная на задействование вопросов прав человека в своих узких конъюнктурных политических и экономических интересах, в том числе для вмешательства во внутренние дела суверенных государств", - говорится в комментарии ведомства.

Российский МИД отмечает, что Москва всегда выступала против таких подходов и указывала на безальтернативность конструктивного международного сотрудничества в области защиты прав человека. Россия считает недопустимой политику двойных стандартов и видит необходимость уважения национальных, культурных и исторических особенностей развития разных государств.

Этот подход РФ будет использовать в случае избрания в Совет ООН по правам человека на 2021-2023 годы. "Убеждены, что избрание России в этот важный межправительственный орган ООН будет способствовать налаживанию конструктивного диалога по всему спектру международной правозащитной повестки дня", - говорится в комментарии МИД.