Офис Зеленского подтвердил двустороннюю встречу с Путиным

В Кремле сообщили подробности предстоящей встречи Путина и Зеленского

В Кремле сообщили подробности предстоящей встречи Путина и Зеленского

"После встречи в "нормандском формате" четырех лидеров, президент Украины Владимир Зеленский проведет двустороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным", - заявил Тимошенко на брифинге в Париже, трансляцию вел телеканал "112. УКраина".