Офис Зеленского подтвердил двустороннюю встречу с Путиным

КИЕВ, 9 дек – РИА Новости. Двухсторонняя встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина состоится после встречи лидеров четырех стран (Украины, Франции, Германии и России) в "нормандском формате", заявил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Встреча лидеров "нормандской четверки" (Украина, РФ, Франция, Германия) по урегулированию ситуации на Украине пройдет 9 декабря в Париже. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что встреча президентов РФ и Украины пройдет после саммита "нормандской четверки", ограничений по времени нет.
"После встречи в "нормандском формате" четырех лидеров, президент Украины Владимир Зеленский проведет двустороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным", - заявил Тимошенко на брифинге в Париже, трансляцию вел телеканал "112. УКраина".
Как заявил Тимошенко, перед встречей четырех лидеров, Зеленский проведет двусторонние встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.