Глава ОП пообещала сконцентрироваться на реальных проблемах граждан

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Общественная палата РФ активизирует работу на предварительной оценке ("нулевом чтении") законопроектов, будет более тщательно оценивать инициативы органов власти и сконцентрируется на решении реальных проблем граждан, заявила Лидия Михеева , избранная новым секретарем Общественной палаты.

В октябре возглавлявший ОП РФ Валерий Фадеев был назначен советником президента и председателем Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Новым секретарем Общественной палаты в понедельник была избрана Михеева.

"Мы хотели бы активизировать работу по нулевым чтениям, более тщательно оценивать инициативы, которые исходят от федеральных органов исполнительной власти, от депутатского корпуса. Крайне важным направлением считаем получить мнение общественности на стадии инициативы, до того момента, когда закон окончательно принят и вступает в силу", - сказала Михеева журналистам.

Общественная палата стала участвовать в предварительной оценке ("нулевое чтение") законопроектов в 2014 году. На площадке Общественной палаты документы обсуждаются с учёными, общественниками, предпринимателями, представителями профессиональных сообществ.

Михеева также отметила, что до окончания срока полномочий действующего созыва ОП РФ осталось не так много времени.

"Нам нужно сосредоточиться на важных конкретных делах, многие коллеги будут завершать начатые проекты. Мы сконцентрируемся на работе с реальными проблемами граждан. Важно не просто реагировать на каждый запрос и помочь лично тому, кто обратился, но и сформировать такую карту проблем, проанализировать и обобщить, что больше всего волнует, какая сфера, какие есть проблемы в этой сфере", - рассказала Михеева, добавив, что по результатам такого анализа ОП РФ будет выходить с конкретными предложениями для органов власти.

На повестке дня пленарного заседания Общественной палаты – обсуждение проекта Доклада о состоянии гражданского общества в РФ за 2019 год.

"Каждый из многочисленных соавторов этого доклада выделит то, над чем он работал в течение года. Мне крайне важным кажется тезис о том, что в России постепенно формируется так называемый ответственный класс. Это люди неравнодушные, люди активные, люди, которые практически на профессиональном уровне способны понять законодательные решения и решения органов власти. Нам нужно помогать этим людям, выступать площадкой для их активностей", - считает Михеева.

Говоря о дальнейших планах работы на новой должности, глава ОП РФ отметила, что палата будет налаживать взаимоотношения не только с Советом по правам человека, но и с другими институтами гражданского общества.