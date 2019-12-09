РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-09T13:28+0300
https://ria.ru/20191209/1562154310.html
Глава ОП пообещала сконцентрироваться на реальных проблемах граждан
https://cdn24.img.ria.ru/images/155278/95/1552789547_0:134:1500:978_1036x0_80_0_0_c9a8ffd227fa3a7b6c273311f7df5dea.jpg
РИА Новости

Глава ОП пообещала сконцентрироваться на реальных проблемах граждан

13:28 09.12.2019
58
© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Общественной палатой РФ в Москве
Здание Общественной палатой РФ в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Здание Общественной палатой РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Общественная палата РФ активизирует работу на предварительной оценке ("нулевом чтении") законопроектов, будет более тщательно оценивать инициативы органов власти и сконцентрируется на решении реальных проблем граждан, заявила Лидия Михеева, избранная новым секретарем Общественной палаты.
В октябре возглавлявший ОП РФ Валерий Фадеев был назначен советником президента и председателем Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Новым секретарем Общественной палаты в понедельник была избрана Михеева.
"Мы хотели бы активизировать работу по нулевым чтениям, более тщательно оценивать инициативы, которые исходят от федеральных органов исполнительной власти, от депутатского корпуса. Крайне важным направлением считаем получить мнение общественности на стадии инициативы, до того момента, когда закон окончательно принят и вступает в силу", - сказала Михеева журналистам.
Общественная палата стала участвовать в предварительной оценке ("нулевое чтение") законопроектов в 2014 году. На площадке Общественной палаты документы обсуждаются с учёными, общественниками, предпринимателями, представителями профессиональных сообществ.
Павел Пожигайло
13:11
Член Общественной палаты предложил учредить два новых поста
Михеева также отметила, что до окончания срока полномочий действующего созыва ОП РФ осталось не так много времени.
"Нам нужно сосредоточиться на важных конкретных делах, многие коллеги будут завершать начатые проекты. Мы сконцентрируемся на работе с реальными проблемами граждан. Важно не просто реагировать на каждый запрос и помочь лично тому, кто обратился, но и сформировать такую карту проблем, проанализировать и обобщить, что больше всего волнует, какая сфера, какие есть проблемы в этой сфере", - рассказала Михеева, добавив, что по результатам такого анализа ОП РФ будет выходить с конкретными предложениями для органов власти.
На повестке дня пленарного заседания Общественной палаты – обсуждение проекта Доклада о состоянии гражданского общества в РФ за 2019 год.
"Каждый из многочисленных соавторов этого доклада выделит то, над чем он работал в течение года. Мне крайне важным кажется тезис о том, что в России постепенно формируется так называемый ответственный класс. Это люди неравнодушные, люди активные, люди, которые практически на профессиональном уровне способны понять законодательные решения и решения органов власти. Нам нужно помогать этим людям, выступать площадкой для их активностей", - считает Михеева.
Говоря о дальнейших планах работы на новой должности, глава ОП РФ отметила, что палата будет налаживать взаимоотношения не только с Советом по правам человека, но и с другими институтами гражданского общества.
"Я говорю и о региональных общественных палатах, об общественных советах при министерствах и ведомствах, о развитии института уполномоченных. Формируется такая сеть гражданской активности, институтов гражданского общества", - заключила Михеева.
000001
Обсудить 2
Лидия МихееваОбщественная палата РФРоссияПолитика
Рекомендуем
Павел Пожигайло
Член Общественной палаты предложил учредить два новых поста
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
На Украине назвали "нормандский саммит" дипломатическим наступлением
Вид на планету Земля из космоса
Американский астроном: США могли следить за новым российским спутником
Валерий Фадеев
Фадеев получил медаль Общественной палаты "За заслуги перед обществом"
Флаги ЕС
В ЕС назвали условие для изменений в отношениях с Россией
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Мурманске четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
Подозреваемому в ДТП в Нижнем Новгороде изберут меру пресечения
Ракета-носитель Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-13 перед стартом
Корабль "Прогресс МС-13" с новогодними подарками состыковался с МКС
Анатолий Перминов
В России начала работу система мониторинга космических предприятий
Андрей Клишас
Клишас прокомментировал закон о государственном языке на Украине
Президентский дворец в Хельсинки
Финляндия выделит дополнительное финансирование сирийским детям
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Большинство молодежи в России не знают историю, считает вице-спикер ГД
Владимир Уйба
ФМБА на год осталось без спецсамолета для тяжелых пациентов
Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности
Стратегическое учение "Кавказ-2020" пройдет в сентябре
Логотип в отделении Почты России
"Почта России" ищет жителя Уфы, которому выдали часть пенсии печеньем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:12В Восточном Иерусалиме экстремисты повредили 160 автомобилей
14:10Толстой прокомментировал проект закона о борьбе с домашним насилием
14:09Жителя Челябинска задержали за убийство бывшей жены в подъезде
14:07В Киеве оценили материальные потери из-за разногласий с Россией
14:05В Москве проверяют тринадцать школ после сообщений о "минировании"
14:05Итальянская ТВ-компания объяснила перенос публикации интервью с Асадом
14:01Кику выступил против ограничений в отношении российских телеканалов
14:01"Роскосмос" решил перевести часть испытаний в "цифру"
13:58В Чечне объяснили лидерство в рейтинге по отсутствию вредных привычек
13:55Сын Порошенко стал владельцем компании отца, сообщили СМИ
13:53Эрдоган раскритиковал Макрона за слова об исламском терроризме
13:53В Дании отменили конференцию к юбилею НАТО из-за требований США
13:50Силовики 59 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР
13:50МИД предупредил россиян о продолжающихся акциях протеста во Франции
13:49МИД осудил использование темы прав человека в конъюнктурных интересах
13:47В Совфеде оценили идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости
13:46Трамп назвал Украину "каким-то местом"
13:45В Таиланде совершено нападение на туриста
13:45В Кирове будут судить мать трехлетней девочки, умершей от истощения
13:44Объявлены претенденты на премию "Золотой орел"
Лента новостейМолния