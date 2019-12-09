Гросси заявил о намерении МАГАТЭ укрепить сотрудничество с Россией

"Безусловно. Я думаю, мы должны и можем делать гораздо больше с Россией. Я говорил, что попытаюсь раскрыть максимальный потенциал агентства. Это означает много работы в сфере атомной энергии, ядерной безопасности. Есть много сфер, где Россия может внести большой вклад. Уровень текущего сотрудничества очень хороший, достаточный, но я думаю, мы могли бы делать гораздо больше, правда", - заявил Гросси.