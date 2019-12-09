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Гросси заявил о намерении МАГАТЭ укрепить сотрудничество с Россией
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РИА Новости

Гросси заявил о намерении МАГАТЭ укрепить сотрудничество с Россией

12:27 09.12.2019 (обновлено: 13:14 09.12.2019)
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CC BY 2.0 / Cancillería Argentina / El Canciller anunciará oficialmente la candidatura de Rafael GrossiРафаэль Гросси
Рафаэль Гросси
CC BY 2.0 / Cancillería Argentina / El Canciller anunciará oficialmente la candidatura de Rafael Grossi
Рафаэль Гросси . Архивное фото
ВЕНА, 9 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. Международное агентство по атомной энергии заинтересовано в углублении сотрудничества с Россией, заявил в интервью РИА Новости новый генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Безусловно. Я думаю, мы должны и можем делать гораздо больше с Россией. Я говорил, что попытаюсь раскрыть максимальный потенциал агентства. Это означает много работы в сфере атомной энергии, ядерной безопасности. Есть много сфер, где Россия может внести большой вклад. Уровень текущего сотрудничества очень хороший, достаточный, но я думаю, мы могли бы делать гораздо больше, правда", - заявил Гросси.
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