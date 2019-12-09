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Краснодарский край
2019-12-09T12:07+0300
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Более пяти тысяч человек приняли участие в конкурсе "Лидеры Кубани"
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РИА Новости

Более пяти тысяч человек приняли участие в конкурсе "Лидеры Кубани"

12:07 09.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев . Архивное фото
КРАСНОДАР, 9 дек - РИА Новости. В конкурсе "Лидеры Кубани" приняли участие более 5 тысяч человек, сообщил РИА Новости губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Мы подвели итоги конкурса "Лидеры Кубани". В этом году число участников превысило пять тысяч человек. Такая популярность – показатель того, что конкурс для молодых управленцев был нужен в крае. И мы заинтересованы в том, чтобы такие амбициозные люди оставались в регионе, развивали его экономику, раскрывали свой потенциал в качестве руководителей. Это и есть тот бесценный человеческий капитал, в котором потребность, особенно в госструктурах, с каждым годом только увеличивается", - сказал Кондратьев.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
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Губернатор уточнил, что в этом году в конкурсе участвовали представители 14 регионов страны. "И здесь не идет речь о конкуренции – мы всегда готовы предоставить возможности для развития при условии, что все идеи и проекты, прежде всего, будут работать на благо Краснодарского края. Победители прошлого конкурса возглавили муниципалитеты, стали руководителями предприятий, реализуют социально значимые проекты", - добавил глава края.
Кроме того, по словам губернатора, в этом году три лидера Кубани, набравшие наибольшее количество баллов, получат по 500 тысяч рублей на обучение в сфере менеджмента по системе МВА. "Уверен, эти знания будут полезны нашим участникам", - заключил глава региона.
Всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России" - флагманский проект открытой платформы "Россия - страна возможностей" и одноименной автономной некоммерческой организации.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарский крайОбщество
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