Более пяти тысяч человек приняли участие в конкурсе "Лидеры Кубани"

"Мы подвели итоги конкурса "Лидеры Кубани". В этом году число участников превысило пять тысяч человек. Такая популярность – показатель того, что конкурс для молодых управленцев был нужен в крае. И мы заинтересованы в том, чтобы такие амбициозные люди оставались в регионе, развивали его экономику, раскрывали свой потенциал в качестве руководителей. Это и есть тот бесценный человеческий капитал, в котором потребность, особенно в госструктурах, с каждым годом только увеличивается", - сказал Кондратьев.