Более пяти тысяч человек приняли участие в конкурсе "Лидеры Кубани"

КРАСНОДАР, 9 дек - РИА Новости. В конкурсе "Лидеры Кубани" приняли участие более 5 тысяч человек, сообщил РИА Новости губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Мы подвели итоги конкурса "Лидеры Кубани". В этом году число участников превысило пять тысяч человек. Такая популярность – показатель того, что конкурс для молодых управленцев был нужен в крае. И мы заинтересованы в том, чтобы такие амбициозные люди оставались в регионе, развивали его экономику, раскрывали свой потенциал в качестве руководителей. Это и есть тот бесценный человеческий капитал, в котором потребность, особенно в госструктурах, с каждым годом только увеличивается", - сказал Кондратьев.
Губернатор уточнил, что в этом году в конкурсе участвовали представители 14 регионов страны. "И здесь не идет речь о конкуренции – мы всегда готовы предоставить возможности для развития при условии, что все идеи и проекты, прежде всего, будут работать на благо Краснодарского края. Победители прошлого конкурса возглавили муниципалитеты, стали руководителями предприятий, реализуют социально значимые проекты", - добавил глава края.
Кроме того, по словам губернатора, в этом году три лидера Кубани, набравшие наибольшее количество баллов, получат по 500 тысяч рублей на обучение в сфере менеджмента по системе МВА. "Уверен, эти знания будут полезны нашим участникам", - заключил глава региона.
Всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России" - флагманский проект открытой платформы "Россия - страна возможностей" и одноименной автономной некоммерческой организации.