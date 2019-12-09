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Экс-госсекретарь РСФСР оценил слова соратника Ельцина о Крыме
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РИА Новости

Экс-госсекретарь РСФСР оценил слова соратника Ельцина о Крыме

11:47 09.12.2019 (обновлено: 13:26 09.12.2019)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкГеннадий Бурбулис
Геннадий Бурбулис
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Один из ближайших соратников экс-президента России Бориса Ельцина и бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис прокомментировал РБК высказывание экс-главы аппарата президента Сергея Филатова о просьбе представителей Крыма и Донбасса оставить их в составе России после распада СССР.
Филатов ранее заявил, что перед подписанием Беловежских соглашений в 1991 году делегации из Донецка, Луганска и Крыма попросили власти оставить регионы в составе России, однако команда Ельцина якобы не прислушалась к этой просьбе из-за "нехватки времени" на переговоры с Киевом.
Подписание Соглашения о создании Содружества Независимых Государств в Беловежской пуще. 1991 год
Вчера, 21:40
Соратник Ельцина рассказал о просьбе Крыма и Донбасса к России
Бурбулис вместе с Ельциным участвовал на переговорах трех союзных республик. Он отметил, что в "такой категоричной и предметной форме" вопрос включения регионов в состав России не поднимался.

"Мы подписали Беловежские соглашения и нашли уникальный мирный выход из ситуации распада советской империи в неуправляемой форме. Но вот этой странной и удивительной конкретики я не знаю и не помню", — заявил изданию бывший госсекретарь РСФСР.

Лидеры России, Украины и Белоруссии подписали Беловежские соглашения 28 лет назад. Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич закрепили своими подписями документ о прекращении существования СССР и провозгласили создание Содружества Независимых Государств.
© РИА Новости / Ю. Иванов / Перейти в фотобанкПодписание Беловежских соглашений в Белоруссии. 8 декабря 1991 года
Подписание Беловежских соглашений в Белоруссии. 8 декабря 1991 года
© РИА Новости / Ю. Иванов
Перейти в фотобанк
Подписание Беловежских соглашений в Белоруссии. 8 декабря 1991 года
721138250
Обсудить 20
Станислав ШушкевичДонбассЛеонид КравчукБорис ЕльцинБелоруссияКрымУкраина
Популярные комментарии
бурбулиса то же под суд, как пособника.
9 декабря, 12:06
Zakharov Denis
4100001
Как вас земля носит..
9 декабря, 12:02
katac86 Смирнов Александр
3800100
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