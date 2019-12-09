Экс-госсекретарь РСФСР оценил слова соратника Ельцина о Крыме

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Один из ближайших соратников экс-президента России Бориса Ельцина и бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис прокомментировал РБК высказывание экс-главы аппарата президента Сергея Филатова о просьбе представителей Крыма и Донбасса оставить их в составе России после распада СССР.
Филатов ранее заявил, что перед подписанием Беловежских соглашений в 1991 году делегации из Донецка, Луганска и Крыма попросили власти оставить регионы в составе России, однако команда Ельцина якобы не прислушалась к этой просьбе из-за "нехватки времени" на переговоры с Киевом.
Бурбулис вместе с Ельциным участвовал на переговорах трех союзных республик. Он отметил, что в "такой категоричной и предметной форме" вопрос включения регионов в состав России не поднимался.
"Мы подписали Беловежские соглашения и нашли уникальный мирный выход из ситуации распада советской империи в неуправляемой форме. Но вот этой странной и удивительной конкретики я не знаю и не помню", — заявил изданию бывший госсекретарь РСФСР.
Лидеры России, Украины и Белоруссии подписали Беловежские соглашения 28 лет назад. Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич закрепили своими подписями документ о прекращении существования СССР и провозгласили создание Содружества Независимых Государств.
© РИА Новости / Ю. Иванов / Перейти в фотобанкПодписание Беловежских соглашений в Белоруссии. 8 декабря 1991 года
Подписание Беловежских соглашений в Белоруссии. 8 декабря 1991 года