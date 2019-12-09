Пресс-конференция генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова

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24 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция генерального директора ВЦИОМ Валерия ФЕДОРОВА на тему: "Итоги уходящего года, перспективы 2020 года: ожидания и планы россиян".