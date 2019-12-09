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Пресс-конференция генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова
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РИА Новости

Пресс-конференция генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова

10:51 09.12.2019
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24 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция генерального директора ВЦИОМ Валерия ФЕДОРОВА на тему: "Итоги уходящего года, перспективы 2020 года: ожидания и планы россиян".
Каким был 2019 год? Какие события привлекли внимание общества? Как россияне проведут новогодние праздники? Что наши сограждане ожидают от наступающего года?

Исследование ВЦИОМ продолжает серию опросов общественного мнения призванных всесторонне изучить оценку россиянами прошедшего года, надежды на будущий, личные результаты и итоги для страны.

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Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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